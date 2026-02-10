自動車用サーマルシステム市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月30に「自動車用サーマルシステム市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用サーマルシステムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用サーマルシステム市場の概要
自動車用サーマルシステム市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用サーマルシステム市場規模は 2035 年に約 482 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用サーマルシステム市場規模は約 251 億米ドルとなっています。自動車用サーマルシステムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用サーマルシステム市場のシェア拡大は、排出ガス規制と燃費効率に関する政府の厳格な規制によるものです。世界各国の政府は、より厳しい排出基準と燃費目標を導入しており、その結果、エンジンの効率向上、燃料消費量の削減、そして二酸化炭素排出量全体の削減のために、サーマルシステムへのニーズが高まっています。
自動車用サーマルシステムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-thermal-systems-market/114983
自動車用サーマルシステムに関する市場調査によると、マルチゾーン空調、空気清浄、パーソナライズされた快適性など、高度な快適性および安全機能を備えたプレミアムEVへの需要の高まりにより、市場シェアが拡大すると予測されています。さらに、特にアジア太平洋地域における乗用車、商用車、その他のEVの生産増加も市場成長を後押ししています。
しかし、高度なサーマルシステムに関連する高コストが、今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。これらの高度なシステムの開発と統合には、多額の研究開発費、製造費、部品費がかかります。これにより車両価格全体が上昇し、普及に影響を与える可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341437/images/bodyimage1】
自動車用サーマルシステム市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用サーマルシステム市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用サーマルシステムの市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、推進タイプ別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
自動車用サーマルシステム市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-114983
製品タイプ別に基づいて、自動車用サーマルシステム市場は、HVACシステム、エンジン冷却システム、バッテリー熱管理システム、トランスミッション冷却システム、廃熱回収システムに分割されています。これらのうち、HVACシステム分野は、快適な車内環境への消費者ニーズの高まりと、自動空調システムおよびマルチゾーン空調システムの普及率の上昇により、2035年までに32%の市場シェアを占めると予測されています。
