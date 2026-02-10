ProLight&ProVisual2026に出展、 設備交換不要で無段階調光可能なLEDスポットライトSL1MK-IIIの体感ブース出現！レンタル提供するLEDスポットライトSLシリーズの実機も展示
ホテルや店舗、商業施設等の映像、音響、照明、空間演出を手掛ける株式会社テクニコ（本社：大阪市中央区、代表取締役：堀 光伸、東京支店システム営業部：東京都千代田区、TEL03-5211-8560）は、 ProLight & ProVisual 2026（ 2026年2月18～20日、東京ビックサイト東ホール、主催： ProLight & ProVisual実行委員会/一般社団法人日本能率協会）に出展します。
本展示会では、設備交換が不要で無段階位相調光LEDスポットライト『SL1MK-III（エスエルワンマークスリー）』を触って体感できるコーナーを設置するほか、新たな取り扱い製品を紹介します。 併せて、かねてよりご要望をいただいていたLEDスポットライトSLシリーズからSL2、SL1Mk-IIをこのほど新たにレンタルにて提供開始するにあたり、展示会場ではレンタル実機も展示予定です。
SL1MK-IIIは、2025年に発売した新製品で、照明演出を必要とする小中規模会場に最適なLEDスポットライトです。7つの色温度設定が可能な位相制御式では、業界ではじめての1台7役を実現しています。さらに楕円配光フィルターを標準装備しどのようなシーンでもその瞬間の魅力を引き出すことができるスポットライトです。既存設備で無段階調光でき、植物や食品などをより魅力的に見せることができます。
本展示会では、下記の内容を展示予定です。
・製品版『SL1MK-III』を触って体感できるコーナー
・プロト版『SL2後継機』のデモ機展示（予定）
・新たな取り扱い商品『 演出用レーザー』のデモ機展示と演出紹介
・蛍光灯2027年問題に関するご提案『工事不要LEDランプ』の展示ブース使用とご紹介（パンフレット）
・レンタルサービス対応機種のご紹介（予定）
【開催概要】
● ProLight & ProVisual 2026
●会期：2026年2月18日(水)～20日(金)
●会場：東京ビッグサイト 展示棟東7ホール
※同時開催：
HCJ2026（第54回国際ホテル・レストラン・ショー/第47回フード・ケータリングショー/第26回厨房設備機器展）
●主催：ProLight & ProVisual実行委員会/一般社団法人日本能率協会
■株式会社テクニコについて
株式会社テクニは映像、音響、照明をはじめとする空間演出を手がける技術者集団として、2011年に業界に先駆けて、宴会場やイベント施設向けのLEDスポットライトを開発しました。当時普及しはじめたLEDの中で、既存の調光設備を変更することなく取り付け可能で、スムーズな調光ができる機能を先進的に取り入れました。その後、SL2、SL1Mk-IIなどの各機種を開発し、現在では、Artled Technology（Taiwan）社とのアライアンスにより、SLシリーズの最新機種の研究開発を続けるほか、SLシリーズ製品の正規日本総代理店として販売、アフターサービス、技術サポートを行っています。
【会社概要】
株式会社テクニコ
URL：https://www.technico-co.com/
代表取締役 堀 光伸
設立：1986年 7月
資本金： 4000万円
システム営業部（東京）：〒102-0073東京都千代田区九段北1-5-10 九段クレストビル3階 TEL：03-5211-8560
システム営業部（大阪）：〒540-6134大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21 MIDタワー34階 TEL：06-6944-1925
事業内容：総合空間プロデュース、舞台技術サービス、LED製品の企画開発・輸入販売
【製品についてのお問い合わせ】
テクニコ システム営業部 TEL: 03-5211-8560（東京）06-6944-1925（大阪）
