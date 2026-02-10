国土交通省 国土技術政策総合研究所(以下 国総研)では、都市における各個人の1日の活動・移動データをシミュレーション技術等により再現し、都市・交通計画等のプランニング技術に活用していく、官民共創プロジェクト「ABP Challenge(Activity Based Planning Challenge)」を策定し推進しています。2025年11月からは、ABPの実現に向けた官民のコミュニティ形成を進める場として、関連技術情報の提供や、関心層同士の交流の機会を提供する『ABPサロン』を継続開催しています。

このたび、第3回『ABPサロン』を2026年2月19日(木)に、新大阪駅前の会場にて開催します。

皆さまのご参加をお待ちしています。





第3回『ABPサロン』開催案内

URL： https://www.nilim.go.jp/lab/jcg/pdf/commitee-2/ABPsalon_3.pdf









■本サロンの特長

本サロンは主に自治体担当者やコンサルタントを対象とした、数十人規模で気軽に参加できるミニサロンです。これまで東京で第1回・第2回を開催した「ABPサロン」を、より多くの地域の方に参加いただけるよう今回から全国巡回形式で実施します。サロンでは、都市における個々人の1日の活動・移動を推計するアクティビティ・ベースド・シミュレータ(ABS)※の基礎から実務での活用イメージまでを解説し、個人属性別の交通行動データの現況再現や、施策実施効果を事前に把握・評価する将来シナリオ分析を用いた効率的なバックキャスト型計画手法について議論します。特に不確実性の高い時代においては将来の様々な可能性(シナリオ)を想定して備えることが重要であり、そうした検討を支えるデータ分析手法も紹介します。担当技術者によるPC上でのシミュレータ操作画面のデモンストレーションも行います。さらに自治体職員とコンサルタントが意見交換・ディスカッションする場を提供し、地域の課題や関心事を共有しながら、地域の実情に即したABSの活用可能性や課題について議論を深めます。





※国総研が開発しているアクティビティ・ベースド・シミュレータ(ABS)では、全国都市交通特性調査(全国PT調査)の結果データの傾向から、個人の1日の活動・移動を、確率的に発生させる数理モデル(ABM：アクティビティ・ベースド・モデル)を構築しています。分析したい都市圏の人口、施設、交通の状況に関する基礎的なデータをインプットデータとして用意しシミュレータを動かすことで、どんな人(性・年齢、居住地、勤務地、就業形態等)が、いつ、どこで、どんな活動をしているか、どんな交通手段を用いているか、といった詳細個人データを、アウトプットデータとして都市圏人口分生成できます。GIS(地理情報システム)を用いた電子地図上での可視化分析も可能です。さらに、モデル化しているため、将来の都市交通施策の実施有無による外出率や移動時間、トリップパターン等の人々の流動の変化を表現することも可能です。









■こんな方におすすめ

・次の課題を抱える地方都市圏の自治体職員の方

：都市圏パーソントリップ調査に興味があるが、コスト課題から実施に至っていない。

：今後の実態調査では、ABMの技術を導入し効率的に行いたいが、技術的知見が不足している。

・都市・交通計画(立地適正化計画や地域公共交通計画等)の実務に携わる自治体職員の方

・都市計画コンサルタントの方

・ABS／ABPの技術情報や活用事例、操作イメージを知りたい方

・同じ志を持つ全国の自治体職員、コンサルタントとつながりたい方

・データに基づく政策立案(EBPM：Evidence-Based Policy Making)に関心のある方









■開催概要

日時 ： 2026年2月19日(木)15:00～17:00(受付14:30～)

形式 ： 現地会場・WEBのハイブリッド形式

場所 ： TKP新大阪カンファレンスセンター カンファレンスルーム5A

(所在地：大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39 新大阪NKビル 5階)

参加費 ： 無料

参加申込： 以下より事前にお申込みください。簡単な事前アンケートにもご協力をお願いします。

https://forms.office.com/r/Be23YQai5s

申込締切： 2026年2月13日(金)





＜プログラム＞

(1)ABPの概要説明

(2)ABSの詳細説明

(3)ケーススタディ紹介

(4)ABSの操作手順実演

(5)意見交換・ディスカッション

※終了後、自由参加の懇親会も予定しています。





■組織概要

商号 ： 国土交通省 国土技術政策総合研究所

代表者 ： 所長 佐藤 寿延

所在地 ： 〒305-0804 茨城県つくば市旭1番地

URL ： https://www.nilim.go.jp/





【本件に関する一般の方・メディアの方からのお問い合わせ先】

国土技術政策総合研究所 都市研究部

都市施設研究室

主任研究官： 小笠原 裕光(内線4515)

研究官 ： 山根 雅也

TEL ： 029-864-2211(代表)

E-mail ： ogasawara-h92ta@mlit.go.jp