広島ホームテレビ（HOME：本社・広島市中区）は、2月14日(土) 午後1時55分からサンフレッチェ応援中継 勝ちグセ「サンフレッチェ広島 対 ファジアーノ岡山」の試合を放送します。

2026年はＪリーグの歴史的な年に

今シーズンから新たな日程で行われるＪリーグですが、そのシーズン移行を前に、4カ月にわたる大会「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」が開幕しました。紫に染まる本拠地・エディオンピースウイング広島での「中国ダービー」は、ホームテレビの生中継でお楽しみください。新監督率いるサンフレッチェ広島が迎え撃つのは、ファジアーノ岡山です。地元開幕戦は、吉弘翔（HOMEアナウンサー）が実況します。

解説は森粼浩司＆柏好文

直前情報は「フロントドア」がお届け

新体制になったサンフレッチェ広島の初戦に大注目！毎週土曜生放送の「ひろしま深掘りライブ フロントドア」では、現場から直前情報をたっぷりとお届け！試合直前のスタジアムの熱気は、岡本愛衣(HOMEアナウンサー)がお伝えします。

放送概要

▷放送日時：2026年2月14日(土)午後1時55分～「サンフレッチェ広島 × ファジアーノ岡山」解説：森粼浩司（サンフレッチェアンバサダー）、柏好文（元サンフレッチェ広島）実況：吉弘翔（HOMEアナウンサー）ピッチリポート：岡本愛衣（HOMEアナウンサー）▷放送日時：2026年2月14日(土)午後1時～「ひろしま深掘りライブ フロントドア」出演：宇治原史規・菅広文（ロザン）、廣瀬隼也・岡本愛衣・福島睦（HOMEアナウンサー）