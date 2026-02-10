CYNHN(スウィーニー)が、新曲「ループバック・ロールトラッシュ」のミュージックビデオを、明日11日（水）17時よりYouTubeにてプレミア公開する。【ループバック・ロールトラッシュ Music Video】

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=B_8lGegMd2A

本楽曲は渡辺翔が作詞、田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN / THE KEBABS)が作曲を担当。ミュージックビデオは、CGと実写を融合させた映像表現が特徴で、グループのコンセプトである“青”の世界観を映像として拡張している。監督を務めたのは、映像ディレクター／VFXアーティストのmino。監督のminoは、『「自由」をテーマに、CYNHNの持つ世界観をより色濃く表現することを意識しました。ゾートロープをはじめとした、“ループ”を象徴するモチーフを軸に、CYNHNにとっての「自由」とは何かを視覚的に描いています。』とコメントを寄せている。また、本楽曲を冠したツアー「CYNHN TOUR 2026 -ループバック・ロールトラッシュ-」が開幕。2月1日（日）に行われた初日の埼玉公演を経て、ツアーファイナルの神奈川・YOKOHAMA Bay Hallまで残り8公演を駆け抜ける。新曲を携え、さらなる進化を見せるCYNHNの今後の活動から目が離せない。◆楽曲情報2026年1月21日(水)発売「ループバック・ロールトラッシュ」各楽曲配信サイト：https://cynhn.lnk.to/lbrtMV：https://youtu.be/B_8lGegMd2A

◆商品情報[蒼盤]＜収録曲＞M1.ループバック・ロールトラッシュM2.もうだいじょうぶM3.わるいことM4.AOAWASE - CYNHN ONE MAN LIVE 2025 November First -111 -M5.ラルゴ - CYNHN ONE MAN LIVE 2025 November First -111 -\1,800(税込)[碧盤]＜収録曲＞M1.ループバック・ロールトラッシュM2.もうだいじょうぶM3.わるいこと\1,200(税込)「もうだいじょうぶ」MV：https://youtu.be/giJxmEOKTuo「わるいこと」MV：https://youtu.be/PEhr-v1KpkA

◆ツアー情報『CYNHN TOUR 2026 -ループバック・ロールトラッシュ-』2月2/14(土) 福岡・DRUM Be-12/22(日) 北海道・cube garden2/23(月祝) 千葉・LOOK（SOLD OUT）3月3/14(土) 愛知・SPADE BOX 3/15(日) 大阪・Yogibo META VALLEY3/22(日) 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd4月4/5(日) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall4/26(日) 沖縄・Cyber Box

◆プロフィール「CYNHN（スウィーニー）」とは「青色」の意味。DEARSTAGEとJOYSOUNDの共同オーディションで選ばれた綾瀬志希・月雲ねる・青柳透のメンバーに、2022春ディアステージ・パーフェクトミュージック合同VOCALIST AUDITIONにて選ばれた広瀬みのりで構成される。所属レーベルはI BLUE。”青”の世界観をイメージした楽曲制作、”蒼”にこだわったビジュアルや演出、楽曲の多くを手掛ける渡辺翔氏による”碧”く等身大の歌詞に彩られ、”青い未完のヴォーカルユニット”として歌を届けている。◆CYNHN公式サイト〇CYNHN Official Sitehttps://cynhn.com/〇テイチクエンタテインメントhttps://www.teichiku.co.jp/artist/cynhn/

