パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗、ならびに宅配買取にて「当社指定ゲーミングPCの買取で、パソコン工房会員様限定に、最大3万円分相当の商品券（またはポイント）プレゼント」を2月11日（水・祝）より開始いたします。

■当社指定ゲーミングPCの買取で最大3万円分相当※の商品券をプレゼント！

2026年2月11日（水・祝）より、当社指定ゲーミングPCを買い取らせていただくと、最大3万円分相当※の「当社商品券」または「パソコン工房ポイント」をプレゼントいたします。※最大3万円分相当のプレゼントは、当社指定の買取金額での条件となります。詳しい情報はこちらURL：https://www.pc-koubou.jp/pc/gamingpc_kaitori_point_present.php【当社指定ゲーミングPCスペック条件】下記のスペックを満たし、正常動作するデスクトップPC / ノートPCまたはポータブルゲーミングPCが対象となります。OS：Windows 10以上 / CPU：インテル® Core™ i5 以上 第8世代以降 またはAMD Ryzen™ 5 以上 3000番台以降 / メモリ：8GB以上 / ストレージ：128GB以上のSSD / VGA：GeForce RTX™ 2000番台以降、またはRadeon™ RX 5000番台以降、またはインテル® Arc™ A580以降、B570以降【最終査定額に応じたプレゼント金額について】単品で最終査定額が1万円以上の買取 → 1,000円分相当プレゼント単品で最終査定額が3万円以上の買取 → 2,000円分相当プレゼント単品で最終査定額が5万円以上の買取 → 5,000円分相当プレゼント単品で最終査定額が8万円以上の買取 → 8,000円分相当プレゼント単品で最終査定額が16万円以上の買取 → 10,000円分相当プレゼント単品で最終査定額が20万円以上の買取 → 15,000円分相当プレゼント単品で最終査定額が30万円以上の買取 → 20,000円分相当プレゼント単品で最終査定額が34万円以上の買取 → 30,000円分相当プレゼント店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」のプレゼント、宅配買取では「パソコン工房ポイント」のプレゼントとなります。※プレゼントを行う「当社商品券」ならびに「パソコン工房ポイント」の上限額は、取引価格の10分の2までとなります。【ご利用条件】パソコン工房各店LINEお友だちへの登録、またはパソコン工房WEB通販サイト「パソコン工房 WEB会員」へのご登録が必要となります。※いずれかの条件を満たしているお客様を「パソコン工房会員様」と呼称させていただいております。【注意事項】※査定減額がある場合は、減額後の最終査定額を基準に付与いたします。※最終査定額が1万円未満の場合は適用外となります。※ご購入時のローン残債が残っているものは買取できません。※正常に動作しないPC、著しい外装破損のあるPCは対象外となります。※プレゼントは予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■「当社商品券」ご使用について

・パソコン工房・グッドウィル直営店舗でのお買い物にご利用いただけます。お買い上げの際レジにてお渡しください。・「当社商品券」の有効期限は、発行日より150日までとなります。・該当するプレゼント金額に対する「当社商品券」の付与方法については、所定の商品券金種の組み合わせにて付与いたします。・「当社商品券」は、現金への引き換え、つり銭のお返しはいたしかねます。・盗難、紛失に関してその責任は負いかねます。

■パソコン工房は『中古買取強化宣言』を実施！

全国のパソコン工房店舗ならびに宅配買取では、『中古買取強化宣言』として、ゲーミングPC・デスクトップPC・ノートPCやPCパーツ（CPU・マザーボード・メモリ・グラフィックスカード）などの買取査定額を大きく改定！全国のパソコン工房店舗では、店頭にて専門スタッフが丁寧に査定し買取いたします。買取査定は無料で、お買い物と一緒に買い替えや下取りも承っております。ぜひお近くの店舗へお気軽にお問い合わせください！さらに、ご自宅から発送するだけで買取が行えるパソコン工房宅配買取もご利用いただけます。ぜひご自宅に眠っているパソコン・PCパーツなどパソコン工房へ売ってください！お近くの店舗はこちらからご覧ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/宅配買取はこちらからご覧ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/kaitori/re/kaitori_kyouka_sengen.htmlパソコン工房『中古買取強化宣言』では今後も、お客様にお得かつ便利に買取・買い替え・下取りをご利用いただけるよう、取り組みを強化してまいります。どうぞご期待ください！

■買取上限価格は、WEBにて事前に確認ができます。

パソコン工房での買取上限価格やキャンペーン情報は、事前に買取価格の検索ページにて確認することができます。URL：https://www.pc-koubou.jp/kaitori/re/パソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】社名 株式会社ユニットコム運営ショップ名パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェアパソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社 ユニットコム 営業企画部 プロモーションGTel: 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002 /E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp