二ンニクのパンチが効いたタレが癖になる！2026年1月16日、スタミナ焼肉店「ニューサンヤ」が愛知県豊橋市駅前大通にオープン！
株式会社ジェイグループホールディングス(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：新田 治郎、東証マザーズ：3063)が、2026年1月16日(金)にスタミナ焼肉店「ニューサンヤ」を愛知県豊橋市駅前大通に開業しましたことをお知らせ致します。
焼肉皿写真グループショット
■肉卸から直接仕入れる和牛ホルモン・熊本あか牛・黒毛和牛を
二ンニクが効いたタレで楽しめるリーズナブルなスタミナ焼肉店「ニューサンヤ」
外観写真
ニンニクダレ写真
2026年1月16日(金)に、オープンした「ニューサンヤ」は、『二ンニクのパンチが効いたタレが癖になる スタミナ焼肉店』をコンセプトとし、肉卸から直接仕入れる、名物の和牛ホルモン・熊本あか牛・黒毛和牛をリーズナブルに提供する店舗です。
■旨み豊富な熊本あか牛が、店一番の看板メニュー
カルビの他、希少部位・カイノミも提供
熊本あか牛（上カルビ）
熊本あか牛（並カルビ）
店一番の看板メニュー・熊本あか牛は、赤身の旨みをしっかり味わえる並カルビを1,287円で提供しております。阿蘇の草原で放牧され、赤身の多いヘルシーな肉質が特徴で、旨味成分が豊富な熊本あか牛は、並カルビの他、上カルビ(1,386円)、適度な霜降りと赤身の旨味が絶妙な希少部位・カイノミ(1,386円)を提供しております。
熊本あか牛（カイノミ）
■ニンニクの効いたスタミナ焼肉は、白米・ビール・レモンサワーと相性抜群
自家製ブレンドした揉みダレと、ニンニクの効いた漬けダレでお召し上がりいただくスタミナ焼肉は白米はもちろん、ビールやレモンサワーとの相性が抜群です。ご家族やブライベートでのご利用、会社宴会にもご利用いただける無煙ロースター完備の町焼肉店となっております。
2人席
ボックス席
■和牛ホルモンや和牛レバーなどを楽しめる名物「ニューサンヤ盛り」は990円！
和牛ホルモン・和牛レバー・和牛ハツ・牛タン・野菜を楽しめる店名物の「ニューサンヤ盛り」は990円で提供しております。その他、ホルモンや刺メニュー、提供までに一度も冷凍していない生牛タンを始め、冷麺・テールラーメンなどのご飯もの、女王蜂のプリンなどのデザートまで幅広くラインアップしております。
テールラーメン
女王様のプリン
【メニュー】
フードメニュー1
フードメニュー2
ドリンクメニュー1
ドリンクメニュー2
【店舗情報】
◆スタミナ焼肉 ニューサンヤ◆
所在地 ： 愛知県豊橋市駅前大通1丁目55 COCOLAFRONT 1F
TEL ： 0532-53-1129
営業時間 ：【月～木】 16:00～23:00
【金/土/祝前日】16:00～24:00
【日/祝】 16:00～22:00
定休日 ： 火曜日
URL ： https://new-sanya.jproject-shop.jp/toyohashi/