日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（木耐協）は、実在する木造住宅を使って耐震診断の現地調査を実践的に学べる「現地調査実践研修会」を、2026年3月に開催します。今回は木耐協組合員に加え一般事業者の皆様も参加いただけます。今回の研修では、2026年2月に日本建築防災協会による講習会が始まったばかりの2025年改訂版耐震診断法についても、現地調査に関わるポイントを中心に簡潔に解説。「何がどう変わったのか」「現地調査ではどこを意識すべきか」といった実務者が気になる点を、現場と結びつけて整理します。木造住宅の耐震診断・補強計画を実践的に学ぶ環境は、あまり多くありません。本研修を通じて、座学ではわからない実務的なポイントを確認していただけます。皆様のご参加をお待ちしております。（詳細・申し込みはhttps://www.mokutaikyo.com/about/workshop/）

今回、2025年改訂版のポイントも解説 します！

開催概要【日時】 2026年3月5日（木）13:00～17:00（受付12:30） 【会場】 木耐協 埼玉研修所（埼玉県川口市）【定員】 10人（先着） 【受講費用】組合員円19,800円（税込）/1名 一般事業者38,500円（税込）/1名 ※資料代含む【プログラム】（１）座学 耐震診断法の考え方と現地調査のポイント（２）研修 現地調査実践研修（３）座学 お客様とのやり取りのポイント、提案書事例※今回の研修では、2026年2月に日本建築防災協会による講習会が始まったばかりの2025年改訂版耐震診断法についても、現地調査に関わるポイントを中心に簡潔に解説します。※2026年4月16日（木）、5月14日（木）も開催予定です

研修会の様子

木耐協 組合概要

https://www.mokutaikyo.com/about/workshop/https://www.mokutaikyo.com/about/workshop/

木耐協は、全国約1,000社の工務店・リフォーム会社・設計事務所などから構成される団体です。【地震災害から国民の生命と財産を守るため、「安全で安心できる家づくり・まちづくり」に取り組み、耐震社会の実現を目指す】ことを基本理念とし、地震災害の備えに対する啓発活動や木造住宅の耐震性能向上のための活動を行っています。

団体名：日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（略称：木耐協）本部所在地：〒102-0083東京都千代田区麹町2-2-31麹町サンライズビル4階TEL：03-6261-2040（平日9時～17時）URL：https://www.mokutaikyo.com/

講習会に関するお問い合わせ

木耐協事務局TEL：03-6261-2040（平日9時～17時）メール：jimukyoku@mokutaikyo.com