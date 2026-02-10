【カンファレンスレポート】満員御礼！未来を展望する「itsumoカンファレンス 2026 SPRING Day1」が大盛況で終了

株式会社いつも

株式会社いつも（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂本守、以下、「当社」）は、2026年2月6日（金）に「itsumoカンファレンス 2026 SPRING Day1」を開催いたしました。

■Day1開催内容ハイライト

Day1では、「TikTok Shopの衝撃と、楽天市場の店舗ロイヤルティ戦略」をテーマに全6セッションを展開しました。

TikTok Shop日本市場の最新の状況と、TikTok Shopを中心としたソーシャルコマースで月間GMV10億円超という圧倒的実績を持つ当社の具体事例の初公開や、

ゲストに楽天グループ株式会社より楽天市場事業 アカウントイノベーションオフィス コンサル部門責任者、およびカテゴリーシェアでトップを走る企業のEC責任者をお招きし、楽天市場の進化戦略や今後の展望、そして劇的な店舗成長を支える舞台裏のノウハウを徹底解説しました。

当日は会場参加も満席のお申込みをいただくなど、多くの参加者の皆様から予想を大きく上回る反響をいただきました。

来場者限定で実際にライブコマースの配信現場を見学できる会場限定プログラムも実施し、参加者からは「自社での展開イメージが明確になった」といった声をいただきました。

また、本ライブコマース見学ツアーはお申込み多数・大盛況につき、2/16（月）Day2での追加開催が決定いたしました。

■Day2開催概要

2026年2月16日（月）に「itsumoカンファレンス2026 SPRING Day2」を開催いたします。

EC市場はソーシャルメディアとコマースの融合、およびAIによる業務変革により、これまでとは異なる戦略立案、施策展開が求められています。

ECの定義が書き換わり、これまでの「勝ちパターン」は通用しない今、持続的なブランド成長を実現するための全てを、「AI・データを活用した次世代EC戦略」をテーマに、日本のEC市場を牽引する主要EC企業や、激動する環境下でも売上成長を続けるカテゴリトップランカーの企業から、キーパーソンをお招きして解説いたします。

■開催概要

- イベント名： itsumoカンファレンス2026 SPRING（Day2）- 日時： 2026年2月16日（月） 13:00～17:00- 会場： 東京ミッドタウン日比谷 8F ＋ Zoom Webinars※Day2プログラム終了後に開催の「ライブコマース見学ツアー」は会場参加者限定となります- 対象： ブランド・メーカーのEC事業責任者、マーケティング担当者- 詳細・申込：https://itsumo365.co.jp/conf/2026/itsumo_conf2026SPR.html

■株式会社いつもについて

当社は「日本の未来をECでつくる」をミッションに掲げ、ブランド・メーカーへのEC事業総合支援・D2CおよびECプラットフォーム運営を行う会社です。「人」と「テクノロジー」を組み合わせ卓越した「ECで売るチカラ」で法人向け・消費者向け双方へのビジネスを展開しています。

本社所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト21階

代表電話番号：03-4580-1365

コーポレートサイト：https://itsumo365.co.jp/