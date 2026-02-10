どの産業も、“素材”がなければ始まらない──高市政権17戦略の重点分野 『マテリアル技術』を名古屋で体感！

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年2月18日(水) - 20日(金)の期間、ポートメッセなごやにて 第1回 高機能素材Week [名古屋] を開催します。

自動車、家電、衣類、ディスプレイなど、私たちの暮らしを支える製品の進化は、“素材”の進化なくして語れません。環境負荷を減らしながら、性能を高める。そんなサステナブルで高機能な素材技術が、今、ものづくりの現場を変え始めています。

2025年11月に発表された高市政権が掲げる「17の成長戦略分野」の中でも、マテリアル（重要鉱物・部素材）は日本の産業競争力を左右する基盤分野として位置づけられました。軽量化・省エネ・高耐久・リサイクル対応といった産業課題と素材技術が強く結びつく中で、政策としても“素材力強化”の重要性が高まっています。

このような課題や背景がある中で、ものづくり集積地・名古屋で初開催する「高機能素材Week 名古屋」には、政策動向とも連動する最先端技術が集まります。

自動車・航空・ロボット・工作機械など中部を代表する産業では、EV化・軽量化・環境規制強化などに伴い、これまで以上に素材技術の革新が求められています。その課題の中心地とも言える名古屋に、最新の高機能素材が集まることで、産業変革の最前線を実際に見て、取材できる場が実現します。

ぜひご注目ください。

愛知県/名古屋市に拠点を置く地場企業が出展

公式ホームページはこちら ▶ :https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_260210&utm_medium=other&utm_source=other

自動車・電機・精密加工など、名古屋の産業基盤を支える地場企業が出展。

地域産業を支える企業が一堂に集まり、最新の材料技術やものづくりの“今”を紹介します。

「技術の深さ」「現場の熱量」「地域性」を三層で取材できるのが、今回の特徴です。

＜出展予定製品＞ ※一部抜粋セラミック技術で 世界の課題に応える

日本ガイシ 株式会社 [名古屋市]

独自のセラミック技術で世界をリードする名古屋発の企業。モビリティ・エネルギー・IoT・産業などのビジネス領域で、より快適な社会の発展に向けて新たな価値創造に挑戦している。

パッケージというインフラが 社会を支え続ける

株式会社 クラウン・パッケージ [小牧市]

「環境に優しいパッケージにて社会に貢献する」を企業理念に掲げ、軽量な原材料を使うことで、環境負荷の少ない、薄くて軽い紙製・段ボール製パッケージを提供するメーカー。

飽くなき挑戦で 新たな未来を切り開く

株式会社 国盛化学 [小牧市]

長年培ってきた高い成形技術力で多様化するニーズに対応する、プラスチック総合メーカー。自動車部品を中心に、外観部品から機能部品まで様々な製品の実績を紹介する。

プロが満足する専門的な技術と経験

ネキスト 株式会社 [あま市]

自動車アフターマーケットの設備機器をトータルで手掛ける企業。ランニングコストを大幅に抑えつつ、高品質な加湿塗装を実現する最新型・塗装乾燥ブースを提供している。

「表面の進化」で よりよい社会をつくる

ナトコ 株式会社 [みよし市]

塗料・合成樹脂・ファインケミカル製品の製造・販売を行う、化学メーカー。表面の進化で新たな価値を提供。会場では、環境配慮と高機能を両立する新製品を展示する。

実は 豊かな暮らしを支えている会社

旭サナック 株式会社 [尾張旭市]

今年で創業84周年を迎え、エアレス塗装機を日本で初めて開発・製造した実績を持つ企業。“Round innovation”をテーマに脱炭素への取り組みとして高塗着の塗装機器を展示する。

展示会概要

東京・大阪で開催してきた日本最大級の素材総合展「高機能素材Week」が、名古屋に初上陸！

展示会名：第1回 高機能素材 Week [名古屋](https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_260210&utm_medium=other&utm_source=other)

会 期 ：2026年2月18日(水) - 20日(金) 10:00 - 17:00

会 場 ：ポートメッセなごや 主 催 ：RX Japan合同会社

構成展示会：

・第1回 モビリティ マテリアル展［名古屋］ ・第1回 サステナブル マテリアル展［名古屋］

・第1回 高機能フィルム展［名古屋］ ・第1回 高機能プラスチック展［名古屋］

・第1回 高機能 金属展［名古屋］ ・第1回 高機能セラミックス展［名古屋］

・第1回 接着・接合 EXPO［名古屋］ ・第1回 塗料・塗装設備展［名古屋］

・第1回 マテリアルDX展［名古屋］

・第1回 Photonix［名古屋］ -光・レーザー技術展-

高機能素材Week [名古屋]は、同時開催展を含め10の構成展で開催公式ホームページはこちら ▶ :https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_260210&utm_medium=other&utm_source=other

★ 一般来場希望の方は、こちら(https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/NzPvsdfEZQRXhj8x47zwQjzYQmoQHwMM=&utm_campaign=prtimes_260210&utm_medium=other&utm_source=other)よりご登録ください