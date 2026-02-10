人格破壊ADV『MINDHACK』第6章大型アップデート配信！ 昨日までの味方をハックせよ

株式会社room6

株式会社room6（本社：京都市左京区、代表取締役：木村征史、以下「room6」）は、人格破壊ADV『MINDHACK』大型アップデートを2月5日に配信開始したことをお知らせいたします。

『MINDHACK』は、悪人の頭をお花畑に変えるビジュアルノベルです。プレイヤーは他人の精神を書き換える天才マインドハッカーとなって、悪人たちをハッピーな人格に変えていくことができます。アドベンチャーパートとハッキングパートを通して、人の精神に潜む「バグ」を取り除き、世界を平和へ導きましょう。

ストーリー

主人公である「先生」は、人間の心に潜む破壊衝動「バグ」を取り除くのが使命。「バグ」の排除を専門とする施設で、スーパーコンピュータや、警備隊と共に力を合わせて戦っていきます。果たして「先生」は、世界を破壊する巨大なバグ「魔王」を倒すことができるのでしょうか？

ゲームについて

個性豊かなキャラクターたちとの交流

アドベンチャーパートでは、ディストピア世界に暮らすさまざまな悪人たちと対峙します。ギャングのヘッドを務めるウニ、自分をキャビネットと信じるカルト宗教の狂信者など、登場するキャラクターは個性豊かな曲者揃い。ゲーム画面には常に主人公自身の「手」が映り込み、鮮やかなアニメーションで彼らとの対話を彩ります。

タイピングを通じた悪人の人格改変

ハッキングパートでは、コードを打ち込んで悪人たちの記憶をアンロックし、その過去を探っていきます。相手の記憶を読むうちに、その人物から受ける印象はがらりと変わっていくことも。記憶を覗いて彼らへの理解を深めたあとは、精神を書き換えるタイピングを行います。彼らの自我に関わる単語を次々とお花に変えていき、その人格を無害に改変しましょう。

大型アップデートで追加される新ストーリー

第6章は、これまで味方だった登場人物と対峙する物語です。今回の更生対象は、ずっとあなたを守っていた警備隊の一員。正義に燃える信念の裏には、どのような葛藤や迷いがあるのか？ 誰しも経験したことがあるかもしれない自己否定や劣等感の溢れる精神世界に、あなた自身の手で切り込んでください。彼の頭の中をお花畑にすることができるのか、それとも……。

『MINDHACK』は現在早期アクセス中です。早期アクセス期間中にご購入いただいた方は、将来的に追加のお支払いなく正式リリース版を遊んでいただけます。本編ストーリー以外にも、タイピングの成績によって解放されるおまけ資料など、盛りだくさんのボリュームでお届け。精神破壊の快感をお楽しみください。

タイピングゲームフェスに参加中！

Steamにおけるタイピングゲームの祭典に『MINDHACK』が参加しています！ 2月5日～9日の期間で、ゲーム本体がお得な20%オフの価格に。お求めやすいこの期間中、ぜひお手元で精神破壊の快感をお楽しみください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lq-wxK-vHp4 ]

ゲーム基本情報

VODKAdemo?について

MINDHACK[表: https://prtimes.jp/data/corp/45335/table/136_1_0a4df194dc3a53941f275863e26b0fe3.jpg?v=202602100451 ]

ホでヴ・ササン三・紅狐の３人で活動する創作サークル。漫画や小説・アニメーションなどの個人制作活動を通して意気投合し、2021年春からMINDHACKの制作を開始。開発ブログを毎週土曜日に更新中。

ヨカゼについて

「ヨカゼ」は、情緒のある体験を持つゲームをリリースするために立ち上げられました。グラフィック、音楽、テキストの端々やゲーム性という様々な要素が折り合わさり、思わず世界に浸ってしまうような作品をラインナップしています。

「ヨカゼ」はパブリッシャーの枠を超えた新しいインディーゲーム共同体として活動をしています。インディーゲームパブリッシャーroom6を運営母体としていますが、個人開発者や他社のパブリッシングのゲームであっても参画出来るレーベルとして運営しています。

『アンリアルライフ』作者であるhako 生活が「ヨカゼ」のブランドマネージャーとして、レーベルのブランディングやマネジメントを行っています。

公式サイト：https://www.yokazegames.com/

room6について

創業以来スマートフォンやNintendo Switch(TM)、Steam(R)向けのゲーム開発、移植、パブリッシュ事業を行っており、第24回文化庁メディア芸術祭の新人賞を受賞した『アンリアルライフ』をはじめとした、世界観に浸れるゲームを集めたレーベル「ヨカゼ」の運営も行っています。自社開発タイトル『ローグウィズデッド』が好評配信中。

公式X(Twitter)：https://x.com/room6_pr