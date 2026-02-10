【ロクシタン】渋谷店が、渋谷区から感謝状。「きれいなまちづくり」に貢献。

ロクシタンジャポン株式会社

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタン。

この度、渋谷のスクランブル交差点に面するフラッグシップストア「ロクシタン SHIBUYA TOKYO」が、【令和７年度渋谷区きれいなまちづくり表彰式】において、環境美化活動に尽力している団体として評価され、渋谷区の長谷部区長より表彰されました。

この表彰は、渋谷区が「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」に基づき、環境美化活動に尽力した個人や団体を毎年表彰するものです。

ロクシタンの「自然と人への敬愛」を体現した活動が、渋谷区から評価。

今年メゾン創設50周年を迎えるロクシタンは、まだ“サステナブル”という言葉がない時代から「自然と人への敬愛」という理念を掲げ、製品を通して自然の恵みをお届けするだけでなく、自然や人を守る様々なCSR活動を世界各国で長年続けています。日本では、全国の店舗でロクシタン製品の空き容器を回収する「グリーンプログラム」の実施や、社員による植樹活動や街の美化活動、女性の活躍支援や、視覚障がいへの取り組みなど多岐にわたり活動を続けています。さらに、社員のボランティア参加促進を全社目標の一つに掲げ、ボランティア休暇を導入するなど、社員のボランティア活動を推進しています。

この度表彰を受けた「ロクシタン SHIBUYA TOKYO」は、日本を代表する観光スポットの一つである渋谷スクランブル交差点に面するフラッグシップストア。2024年のリニューアルオープン以降、ロクシタンの理念を「きれいな渋谷の街から発信したい」という店舗スタッフの想いのもと、定期的な清掃の活動や日々の店舗周辺清掃に注力。店舗スタッフを中心にオフィススタッフや他店のスタッフも巻き込みながら、渋谷のまちの美化活動を継続してきました。この活動は、弊社社内のボランティア活動参加率も索引する活動となっています。今回の表彰は、こうした日々の活動が、地域の環境美化・浄化に貢献したと評価され「協力団体」として受賞となりました。今後もロクシタンでは、地域の自然やその土地の人たちとの絆を大切にしながら、CSR活動に取り組んでまいります。

【ロクシタン SHIBUYA TOKYO 店舗情報】

住所：東京都渋谷区道玄坂2-3-1 渋谷駅前ビル 1階 各線渋谷駅 5（井の頭口）出口すぐ

TEL: 03-5428-1564

営業時間：10:00-21:00

URL：https://jp.loccitane.com/store?id=24OCST056

