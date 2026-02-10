メデリピルの公式LINE友だち登録者数が50万人突破！

mederi株式会社

オンラインピル診療サービス「mederi Pill（メデリピル）(https://mederi.jp/)」、企業向け健康支援・福利厚生サービス「mederi for biz（メデリフォービズ）(https://mederi.jp/mederiforbiz/)」を提供するmederi株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 坂梨 亜里咲 以下、mederi）は、2026年2月、LINE公式アカウントの友だち登録者数が50万人（2026年2月10日時点：500,504人）を突破いたしました。



メデリピルは、2022年1月にスタートしたオンラインピル診療サービスです。会員登録から産婦人科医とのオンライン診療予約～処方、お届け、服薬中は何度でも診療無料など、LINE公式アカウントを窓口に展開しています。

この度、サービスローンチから約4年で友だち登録者数が50万人を突破しました。

2022年のサービス開始以来、メデリピルはオンライン診療を通じて、女性が自分の体と向き合うための医療の入口として支持を広げ、国内最大級※のオンラインピル診療サービスへと成長しています。



女性の健康課題に対する関心が高まる一方で、気軽に相談できる環境はまだ十分とは言えません。

mederi株式会社ではオンライン診療の提供に加え、メディアやセミナーを通じた情報発信を行い、生理や女性の健康に関する理解促進に取り組んできました。

また、企業による福利厚生支援として低用量ピル服薬支援プラン「mederi for biz」の導入によって生理痛の軽減にとどまらず、従業員のパフォーマンス向上につながる効果が確認されています。こうした取り組みを通じて、働く女性の健康課題を組織全体で支える仕組みづくりに貢献しています。

その結果、20代から30代のミレニアル世代やZ世代を中心に、「スマートフォンひとつで相談できる利便性」や「専門医に気軽に相談できる安心感」が支持され、初めてピルを利用する女性の利用も増えています。



mederiはこれからも、提携医療機関と連携しながら、誰もが“愛でりあえる”社会の実現を目指してまいります。

その実現に向けて、すべての人が自分の体を正しく知り、大切に愛でることができるよう、心と体のバランスを整える、安心で安全なサービスをお届けしてまいります。

※ 2025年2月10日時点。当社調べ。

メデリピルの6つのこだわり

１.診療担当するのは現役の産婦人科医

専門的な知識を持った現役産婦人科医が診療を担当するので、生理やカラダに関する不安や疑問を安心して相談することができます。

２.1ヶ月無料のお試し期間

ピル初心者の方でも安心して服用いただけるよう、低用量ピルは初月無料でお届けします。

※2ヶ月目以降は、2,970円(税込)～ / 月

３.何度でも診療・再診無料

服用中の体調や副作用など、産婦人科の専門医にいつでも気軽にご相談ください。

４.予約から診療までLINEで簡単

診療予約や、予約日・配送日やプラン変更など、LINEひとつで手続きできます。

５.正しい知識をお届け

ピルや女性のカラダに関する知識を定期的にお届けしています。

６.プライバシーに配慮

診療後、最短翌日に、中身のわからない状態でご自宅ポストへお届けします。

■mederi Pill（メデリピル）について

mederi Pillは、いつでもスマホから簡単に受診できる、オンラインピル診療サービスです。ユーザーと医療機関を繋ぐプラットフォームとして、「誠実」と「続けやすい」を大切に、ピル代初月無料かつ診療代無期限無料で提供しています。

公式サイト：https://mederi.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/mederi_jp

※診療やピルの処方等は保険適用外・自由診療であり、医療機関に所属する産婦人科の医師が行います。

■mederi for biz（メデリフォービズ）について

「mederi for biz」は、企業の健康経営を支援する福利厚生サービスです。

申込から最短1週間で導入可能で、セミナー、動画コンテンツ・オンライン診療・漢方/ピル処方の4つのサポートメニューを組み合わせて導入いただけます。

導入企業では、「生理による仕事への影響」や「昇進機会を諦めざるを得ない」といった課題の解消につながり、社員のモチベーション・パフォーマンス向上、女性活躍推進、離職率対策に寄与しています



mederi for biz公式ページ：https://mederi.jp/mederiforbiz/

【mederi株式会社】

誰もが愛でりあえる社会へ。

すべての人が自分の体のことをきちんと知り、大切に、愛でられるように。安心、安全を追い求めながら、心と体のバランスを整えるためのサービスを展開しています。

代表者：代表取締役 坂梨 亜里咲

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア24/25F

設立日：2019年8月1日

事業内容：

・生理の悩みを産婦人科医に相談できるオンラインピル診療サービス『mederi Pill（メデリピル）』の運営

・企業向け福利厚生プラン『mederi for biz』の提供

・学生向け性教育出張授業『mederi for school』の提供 など

URL：https://mederi.jp

