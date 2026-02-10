宮城県美里町で若年層向けクラウドファンディング実践型ビジネスカレッジを2026年2月12日、13日で開催！

株式会社ファーストイノベーション

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、地域創生を目的としたクラウドファンディング支援事業「つながりファンディング」の一環として、宮城県美里町にて若年層を対象とした「クラウドファンディングを題材にしたビジネスカレッジ」を2026年1月より全5回にわたり開催いたします。





ファーストイノベーションは、これまでIT・PR・集客支援を軸に1,000社以上の企業・団体を支援してきた実績を活かし、地域に根ざした持続可能な挑戦を支援するクラウドファンディングサポート「つながりファンディング」を運営しています。


同取り組みは、2025年に国内最大級のクラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」が主催するアワードにおいて新人賞を受賞するなど、高い評価を得ています。


今回開催する「美里町ビジネスカレッジ」は、美里町合併20周年記念事業の一環として実施されるもので、「美里町のこれからの20年間」をテーマに、町内在住または町内勤務の50歳以下の方を対象に募集します。



単なる座学にとどまらず、クラウドファンディングを“実際に自分で作れるようになる”ことをゴールに、理解・設計・発信・資金計画・ページ制作までを段階的に学ぶ実践型プログラムです。


講義では、プロジェクトの考え方や構成設計、共感を生むストーリーづくりに加え、近年注目されるAIを活用した企画立案やコンテンツ作成の手法についても解説。


受講者は、自身や所属する企業・団体の新規事業、商品開発、地域活動などにおいて、補助金や融資に頼るだけでなく、クラウドファンディングという選択肢を活用できる“実践的スキル”を身につけることができます。



第1回はオンラインで開催し、全体像や成功戦略を理解。


その後は友栄会館にて対面形式で実施し、参加者同士の交流や情報交換を通じて、地域内での新たなつながりや共創の創出も目指します。


ファーストイノベーションは本取り組みを通じて、地域に眠るアイデアや想いを「形」に変え、挑戦が循環する地域社会の実現に貢献してまいります。



開催概要





対象者


町内在住または町内で勤務する50歳以下の方



開催日時


・第1限目：2026年1月29日（水）13:30～（オンライン開催実施済）


・第2限目：2026年2月12日（木）10:30～


・第3限目：2026年2月12日（木）13:30～


・第4限目：2026年2月13日（金）10:30～


・第5限目：2026年2月13日（金）13:30～


※第2限目以降は友栄会館にて開催


※2月12日・13日は昼食代として2,400円（1,200円×2日分）が必要です



申込方法


メール申込（以下の事項を記載して、産業振興課商工観光室宛まで送信）


（１）勤務先


（２）氏名


（３）電話番号


（４）メールアドレス
【美里町産業振興課商工観光室　E-mail：kanko@town.misato.miyagi.jp】



ビジネスカレッジ問い合わせ先


産業振興課商工観光室


（起業サポートセンターKiribi内）


電話：0229-25-3329




セミナー実施会社情報




株式会社ファーストイノベーション


所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F


代表者：代表取締役社長 木ノ根雄志


事業内容：クリエイティブ事業／プロモーション事業／マーケティング事業／ソリューション事業／地方創生事業


公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/