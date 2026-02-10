ナチュラルスマイルピザ、人気ピザBEST10（2025年8月～2026年1月）を発表

有限会社ナチュラルスマイル

有限会社ナチュラルスマイル（本社：鹿児島市中山2丁目）が運営する、ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」は、中山本店（鹿児島市）・武岡店（鹿児島市）・日置市伊集院店（日置市）の3店舗で展開しています。このたび、2025年8月～2026年1月の購入データをもとに、「お客様に選ばれやすい味の傾向」を整理し、人気ピザBEST10として発表しました。

本ランキングは、ナチュラルスマイルピザ 中山本店の販売データを参照しています。

また、BEST10の中には、現在実施中のキャンペーンで特別価格の対象になっている商品も含まれており、ランキング上位からお得に試せる期間となっています。

調査概要

・対象：ナチュラルスマイルピザ 中山本店の購入データ

・集計期間：2025年8月～2026年1月

・集計内容：人気ピザBEST10（販売実績ベース）

人気ピザBEST10（2025年8月～2026年1月｜中山本店データ参照）

※特別価格（割引）は LINEクーポン／モバイルオーダー利用時に適用。店頭注文は LINEクーポン提示で対応します。※価格は 軽減税率8％を適用しています。

第1位：マルゲリータ

バジルの爽やかさと完熟トマト、モッツァレラの王道ハーモニー。トッピング：特製ポモドーロ（完熟トマト、ガーリックオイル）／パルメザン／モッツァレラチーズ／バジルソース／ミックスチーズ【1周年記念 特別価格｜2/6～2/15（10日間）】M：通常 税抜1,480円（税込1,598円） → 税抜740円（税込799円）（半額）L：通常 税抜1,980円（税込2,138円） → 税抜1,480円（税込1,598円）（500円OFF）

第2位：照焼チキンスマイル

照焼きチキンの旨みがぎゅっと詰まった、食べ応え抜群の一枚。トッピング：特製照焼ソース（マヨネーズ使用）／オニオン／マッシュルーム／コーン／照焼チキン／マヨネーズ／ミックスチーズ【特別価格｜～2/28】M：通常 税抜1,480円（税込1,598円） → 税抜1,280円（税込1,382円）（200円OFF）L：通常 税抜1,980円（税込2,138円） → 税抜1,680円（税込1,814円）（300円OFF）

第3位：スマイルチキン4

一枚で味わう、4通りのチキンの美味しさ。贅沢すぎるチキンピザ。トッピング：特製照焼ソース（マヨネーズ使用）／オニオン／ブロッコリー／照焼チキン／鶏ハラミの炭火焼き／粗挽きチキン／グリルチキン／ケチャップ／ミックスチーズ【特別価格｜～2/28】M：通常 税抜1,680円（税込1,814円） → 税抜1,480円（税込1,598円）（200円OFF）L：通常 税抜2,380円（税込2,570円） → 税抜2,080円（税込2,246円）（300円OFF）

第4位：えびえびサーモン（ハーフ＆ハーフ）

人気の2種を一枚で。海の幸の旨みとコクを食べ比べ。トッピング：ホワイトソース／オニオン／コーン／サーモン／ブロッコリー／マヨネーズ／ホワイトペッパー／ミックスチーズ【特別価格｜～2/28】M：通常 税抜1,780円（税込1,922円） → 税抜1,580円（税込1,706円）（200円OFF）L：通常 税抜2,480円（税込2,678円） → 税抜2,180円（税込2,354円）（300円OFF）

第5位：北海道ポテト

ベーコンの香ばしさとポテトの甘みで、ボリュームも満足。トッピング：トマトソース／オニオン／ポテト／ベーコン／ミックスチーズ【特別価格｜～2/28】M：通常 税抜1,480円（税込1,598円） → 税抜740円（税込799円）（半額）L：通常 税抜1,980円（税込2,138円） → 税抜1,480円（税込1,598円）（500円OFF）

第6位：バーベキュー

肉好き必見。焼肉ソース×牛肉×ガーリックの香ばしさが決め手。トッピング：焼肉ソース／オニオン／しめじ／牛肉／フライドガーリック／ミックスチーズ【Lサイズフェア｜～2/28】L：通常 税抜1,980円（税込2,138円） → 税抜1,480円（税込1,598円）（500円OFF）

第7位：たっぷりコーンマヨ

みんな大好き！子どもも笑顔になる定番人気。トッピング：特製ホワイトソース／コーン増／マヨネーズ／ミックスチーズ／パセリ粉【Lサイズフェア｜～2/28】L：通常 税抜1,780円（税込1,922円） → 税抜1,280円（税込1,382円）（500円OFF）

第8位：おもちと明太子

とろ～りおもちにピリ辛明太子。和の旨みが詰まった一枚。トッピング：特製照焼ソース（マヨネーズ使用）／コーン／餅／明太マヨネーズ／ミックスチーズ【特別価格｜～2/28】M：通常 税抜1,380円（税込1,490円） → 税抜1,180円（税込1,274円）（200円OFF）L：通常 税抜1,880円（税込2,030円） → 税抜1,580円（税込1,706円）（300円OFF）

第9位：サーモン＆シュリンプ

海の幸でぜいたく気分。サーモン＆シュリンプのごちそうピザ。トッピング：特製ホワイトソース／オニオン／サーモン／エビ／マヨネーズ／ホワイトペッパー／ミックスチーズ

第10位：照焼チキンエッグ

照焼チキンのコクと卵のまろやかさで、最後まで飽きずに楽しめる。トッピング：特製照焼ソース／コーン／照焼チキン（ハーフ）／半熟たまご／マヨネーズ／ミックスチーズ／パセリ粉

購入データから見えてきた“好みの傾向”（商品名入り）

王道の強さ：第1位「マルゲリータ」がトップ。素材の組み合わせが分かりやすく、年代を問わず選ばれやすい結果に。

・照焼×マヨの満足感：第2位「照焼チキンスマイル」／第3位「スマイルチキン4」／第10位「照焼チキンエッグ」など、コク旨で食べ応えのある味が上位に。

・海鮮×ホワイトソースのごちそう感：第4位「えびえびサーモン」／第9位「サーモン＆シュリンプ」がランクインし、特別感のある味も支持。

・家族人気の安定：第5位「北海道ポテト」／第7位「たっぷりコーンマヨ」など、子どもにも人気の定番が強い結果となりました。

実施店舗（全3店舗）｜店舗情報・モバイルオーダーURL

ナチュラルスマイルピザ 中山本店

鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8／TEL：099-263-5777

中山本店モバイルオーダー :https://takeout.order.airregi.jp/d1205786

ナチュラルスマイルピザ 武岡店

鹿児島県鹿児島市武岡3丁目2-7／TEL：099-284-8776

武岡店モバイルオーダー :https://takeout.order.airregi.jp/14b8f7b6

ナチュラルスマイルピザ 日置市伊集院店

鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13／TEL：099-202-3517

伊集院店モバイルオーダー :https://takeout.order.airregi.jp/fdcaeb63

LINE友だち登録 :https://takeout.order.airregi.jp/fdcaeb63ナチュラルスマイル公式ホームページ :https://naturalsmilepizza.com/