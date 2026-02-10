ＨＣＳ　「第１２回　ＣａｒｅＴＥＸ東京’２６」に出展

北陸コンピュータ・サービス株式会社

北陸コンピュータ・サービス株式会社（富山市婦中町、代表取締役社長 小嶋 達也）は、２月２５日（水）から２７日（金）に開催される「第１２回 ＣａｒｅＴＥＸ東京’２６」に出展いたします。

「ＣａｒｅＴＥＸ」は介護業界における日本最大級の商談型展示会です。弊社ブースでは、介護施設向けクラウド型勤怠管理システム「ケアぽけっと勤怠」のデモ体験や、「勤怠管理の負担・コストチェックリスト」のプレゼントを実施いたします。ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。

なお、２月２５日（水）には、「勤怠管理の見直しから始める「人材定着」への道筋とは？」をテーマに、弊社担当による専門セミナーを開催いたします。明日からの職場づくりに役立つヒントをお持ち帰りいただける内容です。ぜひセミナーにもご参加ください。

開催日時・会場

日時 ： ２０２６年２月２５日（水）～２７日（金）

会場 ： 東京ビッグサイト 西展示棟

※入場には事前登録が必要です。下記よりお申込みください。

事前登録はこちら :https://dxpo.jp/u/tex/tokyo26/user/entry専門セミナー

日時 ： ２月２５日（水）１５：５０～１６：２０

場所 ： ＣａｒｅＴＥＸ会場内 １階 セミナーＣ会場

タイトル ： 勤怠管理の見直しから始める「人材定着」への道筋とは？

内容 ： 人材定着に向けた、公正・公平な職場づくりの「ヒント」と「具体策」をご紹介！ある調査では、約45％の職員が離職リスクを抱える状況にあります。今後の対応次第で離職に踏み切る可能性も。手遅れになる前に、職員を“辞めさせない”取り組みを始めませんか？

特設サイトはこちら :https://caretex.jp/

【本リリースについてのお問い合わせ先】

北陸コンピュータ・サービス株式会社

営業推進室 若林 （Mail：hwakaba@hcs.co.jp 電話：076-495-9824）

総合企画部 柴田 （Mail：yshoji@hcs.co.jp 電話：076-495-9840）