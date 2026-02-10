「Disney Collection ブラスダーツセット」発売決定！
株式会社ハイブクリエーション
株式会社ハイブクリエーション（本社：宮城県仙台市 代表取締役 齋藤俊彦／セガサミーグループ）は、『ディズニー』のキャラクターたちがデザインされたブラスダーツセットを発売します。ダーツショップダーツハイブオンラインショップならびにダーツハイブ店舗等にて、2026年2月18日(水)より予約受付を開始いたします（発売日：2026年2月25日(水)）
商品紹介ページ：https://www.dartshive.jp/html/page626.html
2月に販売される商品では、『ミッキーマウス』『ミッキー＆ミニー』『チップ＆デール』の3種類が登場いたします！
各4,620円（税込）
それぞれのイメージカラーのバレルに、各キャラクターがデザインされたフライトとダーツライブカードが付属しております。
初心者の方にも喜んでいただけるセットなので、プレゼントやコレクションとしてもオススメの商品です！
さらに付属されているダーツライブカードには、「ライブエフェクト」と「ダーツライブテーマ」が内蔵されているので、ダーツライブ3、ダーツライブ2のどちらでも演出をお楽しみいただくことができます！
販売開始： 2026年2月25日(水)
会社情報
ダーツハイブ
ダーツの総合商社、株式会社ハイブクリエーションが展開する「ダーツハイブ」。
オンラインショップ（https://www.dartshive.jp/）他、全国14店舗のダーツショップ、ダーツマシンの販売・レンタルを手掛けています。
