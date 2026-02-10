「Disney Collection ブラスダーツセット」発売決定！

株式会社ハイブクリエーション

株式会社ハイブクリエーション（本社：宮城県仙台市 代表取締役 齋藤俊彦／セガサミーグループ）は、『ディズニー』のキャラクターたちがデザインされたブラスダーツセットを発売します。ダーツショップダーツハイブオンラインショップならびにダーツハイブ店舗等にて、2026年2月18日(水)より予約受付を開始いたします（発売日：2026年2月25日(水)）

商品紹介ページ：https://www.dartshive.jp/html/page626.html

2月に販売される商品では、『ミッキーマウス』『ミッキー＆ミニー』『チップ＆デール』の3種類が登場いたします！

- Disney Collection ＜ミッキーマウス＞”BRASSDARTS SET”- Disney Collection ＜ミッキー＆ミニー＞”BRASSDARTS SET”- Disney Collection ＜チップ＆デール＞”BRASSDARTS SET”

各4,620円（税込）

それぞれのイメージカラーのバレルに、各キャラクターがデザインされたフライトとダーツライブカードが付属しております。

初心者の方にも喜んでいただけるセットなので、プレゼントやコレクションとしてもオススメの商品です！

さらに付属されているダーツライブカードには、「ライブエフェクト」と「ダーツライブテーマ」が内蔵されているので、ダーツライブ3、ダーツライブ2のどちらでも演出をお楽しみいただくことができます！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Y_pSxuutG-E ]

予約開始： 2026年2月18日(水)

販売開始： 2026年2月25日(水)

発売元：ダーツグッズ専門店「ダーツハイブ」

オンラインショップ：https://www.dartshive.jp/

店舗：https://dartshive.com/shop.html

会社情報

ダーツハイブ

ダーツの総合商社、株式会社ハイブクリエーションが展開する「ダーツハイブ」。

オンラインショップ（https://www.dartshive.jp/）他、全国14店舗のダーツショップ、ダーツマシンの販売・レンタルを手掛けています。

- オンラインショップ：https://www.dartshive.jp/- ダーツハイブ店舗紹介：https://dartshive.com/- 公式X：https://twitter.com/DARTSHIVE