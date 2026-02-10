株式会社AIK

警備DXおよびセキュリティソリューションを展開する株式会社AIK（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮宗唯）は、YouTuberやインフルエンサーの活動におけるリスクを包括的に管理する「クリエイター危機管理ソリューション」を提供開始いたします。

YouTuber・タレント向け「Web上」と「リアル」で監視する危機管理ソリューション

■ サービス開始の背景

YouTuberやSNSタレントの影響力が増大する一方で、SNS上での執拗な誹謗中傷、さらには撮影現場やイベント時における不審者の接近といった「リアルな危険」が深刻化しています。 しかし、これまでは「Web上の対策」と「現場の警備」が分断されており、包括的な対策が困難でした。 当社は、親会社であるSNS炎上対策をエルテスがこれまで培ってきたSNSモニタリング技術と警備手配のノウハウを統合し、タレントのWeb上でのクライシス対策と物理的安全の両面をサポートします。

■ サービス概要

本サービスは、クリエイターが創作活動に専念できるよう、以下の機能をワンストップで提供します。

1. SNSモニタリングと過激投稿の監視

SNS上でのタレントに対する投稿を24時間監視します。特定のキーワードや過激な表現をリアルタイムで検知し、炎上やトラブルの兆候をいち早く捉えます。

2. 攻撃的な投稿の自動アーカイブ（証拠保全）

誹謗中傷や権利侵害にあたる投稿を検知した際、スクリーンショットおよび投稿者情報を証拠として保存します。これにより、後に投稿が削除された場合でも、法的措置（開示請求等）を円滑に進めることが可能です。

3. SNS記事量調査・インプレッション分析

動画投稿やイベント前後の、SNS投稿数の増減を調査します。話題性の高まりだけでなく、急激なネガティブな反応の増加を数値化し、適切なタイミングでの注意喚起や警備強化を提案します。

4. オフ会・イベント時の「不審者ブロック」警備

オフ会、握手会、撮影時などにおいて、関係者以外の立ち入りや、ストーカー行為等の不審な接近を防ぐための専門警備を配置します。特に「顔出し」をするクリエイターの安全を現場で確保します。

5. ロケ・屋外撮影時の現場警備・交通誘導

公共の場や施設での撮影時に、一般通行人の安全を確保し、トラブルやクレームを未然に防ぐ警備を実施します。撮影内容やブランドイメージを十分に考慮し、周囲への配慮を徹底したうえで、円滑かつスムーズな撮影進行をサポートいたします。

6．警察等の公共機関との連携サポート

万が一、イベントや撮影現場でトラブルが発生した際には、警察等の公共機関と迅速に連携し、被害を最小限に抑えるためのリスク回避サポートを行います。有事の際における初動の速さが、クリエイターの身の安全や社会的信用の維持にも繋がります。事前に警察との協力体制を構築し、緊急時のエスカレーションフローを明確化しておくことで、あらゆる不測の事態に対して最高レベルの安心を提供いたします。

■Webリスクモニタリングサービス（株式会社エルテス提供）

膨張し続けるSNS空間で発生する、レピュテーションリスク等に繋がるリスク投稿をAIと選任スタッフが24時間365日監視するWebリスクモニタリングサービスを提供しております。SNS黎明期から、バイトテロや食品への異物混入投稿などの様々なリスク投稿を検知し、初動コンサルティングを含むSNS上のリスク対策を支援してきました。



サービス概要：https://eltes-solution.jp/service/riskmonitoring

[会社概要]

■株式会社AIK

警備DXで、新時代の安全保障をつくる。

人×デジタルを融合させ、伝統的な警備業界をデジタルの力でエンパワーメント。業界の約8割を占めるSMB事業者へ提供するプラットフォーマーへ。

会社名 ：株式会社AIK

代表者 ：代表取締役 宮宗 唯

所在地 ：東京都渋谷区南平台町16-29グリーン南平台ビル 7F

設立 ：2017年8月22日

URL ：https://aik-security.co.jp/

事業内容：警備DXに関わるソリューションの開発・提供、警備業、等