横浜市立図書館「AIとお話ししながら本をさがす」実証実験を実施

横浜市とSHANRI株式会社は連携し、

AIと会話をしながら本を探すことができる新しいサービス

「AIとお話ししながら本をさがす」 の実証実験を横浜市立図書館にて実施しています。

本実証は、生成AIを活用した先進的な取り組みではありますが、

判断や選書の過程ではその技術を活用しておりません。

本をさがす際の市民の皆様一人ひとりの思考や気持ちを言葉として整理し、

人と本、人と図書館、人と知をつなぐ機会を提供することを目的としています。

実証実験の概要：

新たなデジタル技術の導入(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/library/unei/digital-innovation.html)

名称

AIとお話ししながら本をさがす

実施期間

令和7年12月16日（火曜日）～令和8年3月31日（火曜日）

実証実験特設Webサイト

AIとお話ししながら本をさがす（外部サイト）(https://findingbooks.city.yokohama.lg.jp/lp/)

使い方：

- お手持ちのスマートフォン・PC等からサービスサイトにアクセスします。- 音声でのご案内ON/OFFを選択できます。- 探したい本について自由にお話しください。音声入力された内容から本を探すための最適なキーワードをAIが提案します。- 提案されたキーワードを選択します。- 本の探索結果から、興味のあるものをお選びください。資料詳細ページの閲覧ができます。- 「あなたの好きな本」で会話のまとめをご覧いただけます。

体験されてのご感想、お気づきのことをぜひお寄せください。

音声対話型AI「お話ししながら本を探す」の実証実験に関するアンケート（外部サイト）(https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/a3740f96-e8de-4a72-9b0f-51e9925e26d7/start)

サービスの特徴：

― AIは「補助的な技術」として活用 ―

本サービスでは、

「なんとなくこんな本を探している」

「こんな気分になりたい」

といった曖昧な想いを音声で話すことで、

利用者のご希望を整理し、本を探すためのヒントとなるキーワードへとつなげます。

一方で、

・本の検索結果に伴う蔵書有無の確認

・書誌情報や検索結果の表示

といった図書館サービスの中核部分には生成AIは介入せず

既存の蔵書データベースおよび検索システムに基づいて提供されています。

本実証は、

AIが本を選ぶサービスではなく、

利用者の中にあるまだ言葉にならない想いや関心に寄り添い、

それを整理する手助けを行うことで、新しい本との出会いを後押しする仕組みです。

実証を通じて目指すもの：

本実証を通じて、横浜市とSHANRI株式会社が目指しているのは、次の3点です。

- これまで出会えなかった本や関心と出会う機会の創出従来の検索方法ではたどり着きにくかった本や分野にも目を向けられるよう、音声による対話を通じて、利用者一人ひとりの気持ちや関心に寄り添いながら、新しい本との出会いが生まれる図書館サービスの形を探ります。- 図書館を起点としたAIリテラシーと対話の場の創出図書館という、誰もが安心して利用できる公共空間を起点に、AIと人との関係について考え、学び、対話するための入口を提供します。本との出会いや学びの体験を通して、テクノロジーと向き合う視点そのものを育む場を目指します。- 音声やスマートフォンを活用した、誰もが使いやすい公共サービスの可能性検証年齢やデジタル経験の違いに関わらず、多くの人が無理なく利用できるよう音声やスマートフォンを活用した公共サービスのあり方を検証します。

横浜市とSHANRI株式会社は、文化とテクノロジーが共存する都市としてのあり方を、

本実証を通じて市民の皆様と共に丁寧に探っていきます。

著作権・データ利用について：

本サービスにおいては、

物語や文章等の著作物を新たに生成することは行わず、

あわせて、利用者の発話内容や蔵書データを生成AIが学習することもありません。

ヨコハマライブラリースクールのご紹介

横浜市立図書館が提供する「ヨコハマライブラリースクール」は、

図書館を学びの場として活用し、専門家や研究者から最新の知見や視点を学ぶ総合講座プログラムです。

本実証と連動したライブラリースクールでは、

「AIって何？」を基礎から知りたい方を対象に

専門知識がなくても理解できるよう、AIの基本的な仕組みから日常生活の中での活用例までをやさしく解説します。

後半では、音声対話AI を用いたサービス「AI とお話ししながら本を探す」の体験を行い、横浜市立図書館での新しい本との出会い方を紹介します。



申し込みページ：

初心者向け！スマホで体験する図書館×AI ～AIと会話しながら本を探してみよう！～(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/library/shirabemono/library_school/r704libraryschool.html)

令和8年２月12日（木曜日）午前9時30分から先着受付

（令和8年２月27日（金曜日）午後５時締切）

手話通訳等をご希望の方は2月19日（木曜日）午後５時までにお申し出ください。

お問い合わせ先：

■ 実証実験に関すること

横浜市立図書館

（教育委員会事務局 中央図書館企画運営課）

横浜市立図書館 Webサイト(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/library/)

電話：045-262-7334

ファクス：045-262-0052

メールアドレス：ky-libkocho-k@city.yokohama.lg.jp

■ 本サービスに関すること

SHANRI株式会社

ＳＨＡＮＲＩ株式会社コーポレートサイト(https://shanri.co.jp/)

メールアドレス：info@shanri.co.jp