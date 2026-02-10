【カフェコムサ】食の宝庫、福岡県の「美味しい」を集めた福岡県WEEKを展開！

株式会社ファイブフォックス

(株)ファイブフォックスの子会社である(株)コムサ（東京都品川区）が展開する「カフェコムサ」は、日本全国の産地、農園の厳選した旬の美味しいフルーツを使用して、日本の四季を感じられるアート感覚溢れるケーキを提案しています。2/15(日)～3/14(土)まで福岡県WEEKを展開します。

HPはこちら :http://www.cafe-commeca.co.jp/?p=8583&preview=true

カフェコムサでは2/15(日)～3/14(土)まで福岡県WEEKを展開します。福岡県が誇るいちご「あまおう」をはじめとし、福岡県の郷土食「しょんしょん」を使用したパスタなど福岡県の味をお楽しみいただけるWEEKです。

福岡県産 いちご「あまおう」のケーキ福岡県産 いちご「あまおう」のケーキ

ベース：フロマージュブラン

【価格】1,600円(税込)/1ピース

福岡県産の「あまおう」を口いっぱいお楽しみいただけるよう丸ごと一粒飾り付け

フロマージュブランのベースとあわせました。大粒で甘くみずみずしい果肉をご堪能ください。

福岡県産 いちご「あまおう」のショートケーキ福岡県産 いちご「あまおう」のショートケーキ

【価格】1,700円(税込)/1ピース

福岡県産の「あまおう」をふんだんに使用し、スポンジ、生クリームとあわせて飾り付けました。ホワイトチョコレートと共にお楽しみください。

あまおうと八女抹茶のベイクドチーズケーキ福岡県産いちご「あまおう」と八女抹茶のベイクドチーズケーキ

ベース：八女抹茶ロワイヤル

【価格】1,300円(税込)/1ピース

福岡県産の「あまおう」とチョコレートクリームをあわせて、八女抹茶のベイクドチーズケーキに

飾り付けました。「あまおう」とほろ苦い八女抹茶の相性抜群なコンビネーションをお楽しみください。

あまおうミルクあまおうミルク

【価格】950円(税込)

甘みと酸味のバランスがよい福岡県産「あまおう」を

ふんだんに使用した贅沢ないちごミルクです。

福岡有明のりとしょんしょんの和風クリームパスタ福岡有明のりとしょんしょんの和風クリームパスタ

【価格】1,300円(税込)

深い旨味が凝縮された、ポン酢醤油がベースの和風クリームパスタです。仕上げに風味の良い「福岡有明のり」と

甘くまろやかな味わいと深いコクの「しょんしょん」を飾りました。

福岡県の美味しい素材が詰まった逸品です。

※フルーツの入荷状況により、デザインが異なる場合があります。

