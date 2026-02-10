ドイツ発祥ステーショナリーブランド「KUM(R)」から、日常をカラフルに彩る新シリーズ『Grab it, Love it!!』を3月初旬に発売

「Grab it, Love it!!」ー手に入れて、愛そう！

ポップでカラフルなデザインと日常使いしやすい機能性を兼ね備えたアイテムを展開する、ドイツ発祥のステーショナリーブランド 「KUM(R)」 から、新作アイテムが登場します。

今回のテーマは 「Grab it, Love it!!」。

一目惚れして、思わず「これは私のもの！」と手に取りたくなるような、個性あふれるカラフルなデザインに仕上げました。「手に入れて、愛そう！」をコンセプトに、日常にハッピーとワクワク感をプラスする全7種のアイテムを展開します。

＜新作 全7種ラインナップ＞ 各アイテム全2色（ブルー/ピンク）

KUM ラメッシュペンケース

- ラメッシュペンケース- スーツケースペンケース- クリアパスケース- スパークルインデックスノート A6- ファイルバッグ＋ホルダー A4- ボールペン- スライドイレーザー（クリア）

仕切り別に整理できるペンケース

仕切り付きで文具や小物をすっきり整理できるペンケースです。

ペンやマーカーはもちろん、付箋やクリップなども仕分けして収納でき、使いたいものをすぐに取り出せます。

小物を分けて収納できる仕切り付き

■ラインアップ

KM1422A ブルーKM1422P ピンク

価格：1,000円（税込1,100円）

本体サイズ：W100×H205×D18mm

本体重量：30g

KUM スーツケースペンケース

スーツケースの形が可愛いペンケース

トレー付きで文具をたっぷり収納できる、スーツケース型の可愛いペンケース。

自分好みにデコレーションして楽しめます。

トレー付きでたっぷり収納

■ラインアップ

KM1423A ブルーKM1423P ピンク

価格：1,300円（税込1,430円）

本体サイズ：W95×H205×D45mm

本体重量：152g

KUM クリアパスケース

マチ付きで小物やキーホルダーも収納できるパスケース

厚みのあるアイテムも入れやすく、大きく開くポケットとキーリング付きで使いやすさも抜群。

キーリングには鍵やキーホルダーを付けられます。

大きく開くポケットとキーリング付き

■ラインアップ

KM1424A ブルーKM1424P ピンク

価格：1,500円（税込1,650円）

本体サイズ：W100×H130×D25mm

本体重量：53g

KUM スパークルインデックスノート A6

付け替え可能なインデックス＆5mm方眼で整理がしやすいノート

付け替え可能なインデックスが3枚が付いた、持ち運びに便利なA6サイズのノートです。

中身のノートは5mm方眼入りで文字や図が書きやすく、勉強や仕事、アイデアメモなど幅広く活用できます。さらに、切り取り線付きなので必要なページだけ切り離して使えます。

付け替え可能なインデックス×3枚付きノートは5mm方眼入り。切り取り線付き。

■ラインアップ

KM1425A ブルーKM1425P ピンク

価格：900円（税込990円）

本体サイズ：W130×H155×D20mm

本体重量：120g

KUM ファイルバッグ＋ホルダー A4

用途に分けて収納できる便利なファイル

クリアホルダーは2箇所に収納でき、ホック付きで中身も安心。

カバンの中もすっきり整います。

クリアホルダーは２箇所に収納可能ホックが付いているから中の物が落ちない

■ラインアップ

KM1426A ブルーKM1426P ピンク

価格：650円（税込715円）

本体サイズ：W225×H318×D5mm

本体重量：57g

KUM ボールペン

シンプルで使いやすい黒ボールペン

シンプルデザインと、なめらかな書き心地が使いやすい黒ボールペンです。

なめらかで書きやすい

■ラインアップ

KM1427A ブルーKM1427P ピンク

価格：270円（税込297円）

本体サイズ：W15×H143×D12mm

本体重量：10g

KUM スライドイレーザー（クリア）

スマートにしまえるペンタイプの消しゴム

ペンのようにスマートに持ち運べる消しゴムです。スライド式で、角を使えば細かい部分もきれいに消せます。

角で消しやすいスライドタイプの消しゴム

■ラインアップ

KM1428A ブルーKM1428P ピンク

価格：300円（税込330円）

本体サイズ：W16×H120×D12mm

本体重量：15g

