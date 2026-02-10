ドイツ発祥ステーショナリーブランド「KUM(R)」から、日常をカラフルに彩る新シリーズ『Grab it, Love it!!』を3月初旬に発売
「Grab it, Love it!!」ー手に入れて、愛そう！
ポップでカラフルなデザインと日常使いしやすい機能性を兼ね備えたアイテムを展開する、ドイツ発祥のステーショナリーブランド 「KUM(R)」 から、新作アイテムが登場します。
今回のテーマは 「Grab it, Love it!!」。
一目惚れして、思わず「これは私のもの！」と手に取りたくなるような、個性あふれるカラフルなデザインに仕上げました。「手に入れて、愛そう！」をコンセプトに、日常にハッピーとワクワク感をプラスする全7種のアイテムを展開します。
＜新作 全7種ラインナップ＞ 各アイテム全2色（ブルー/ピンク）
- ラメッシュペンケース
- スーツケースペンケース
- クリアパスケース
- スパークルインデックスノート A6
- ファイルバッグ＋ホルダー A4
- ボールペン
- スライドイレーザー（クリア）
KUM ラメッシュペンケース
仕切り別に整理できるペンケース
仕切り付きで文具や小物をすっきり整理できるペンケースです。
ペンやマーカーはもちろん、付箋やクリップなども仕分けして収納でき、使いたいものをすぐに取り出せます。
小物を分けて収納できる仕切り付き
■ラインアップ
KM1422A ブルー
KM1422P ピンク
価格：1,000円（税込1,100円）
本体サイズ：W100×H205×D18mm
本体重量：30g
KUM スーツケースペンケース
スーツケースの形が可愛いペンケース
トレー付きで文具をたっぷり収納できる、スーツケース型の可愛いペンケース。
自分好みにデコレーションして楽しめます。
トレー付きでたっぷり収納
■ラインアップ
KM1423A ブルー
KM1423P ピンク
価格：1,300円（税込1,430円）
本体サイズ：W95×H205×D45mm
本体重量：152g
KUM クリアパスケース
マチ付きで小物やキーホルダーも収納できるパスケース
厚みのあるアイテムも入れやすく、大きく開くポケットとキーリング付きで使いやすさも抜群。
キーリングには鍵やキーホルダーを付けられます。
大きく開くポケットとキーリング付き
■ラインアップ
KM1424A ブルー
KM1424P ピンク
価格：1,500円（税込1,650円）
本体サイズ：W100×H130×D25mm
本体重量：53g
KUM スパークルインデックスノート A6
付け替え可能なインデックス＆5mm方眼で整理がしやすいノート
付け替え可能なインデックスが3枚が付いた、持ち運びに便利なA6サイズのノートです。
中身のノートは5mm方眼入りで文字や図が書きやすく、勉強や仕事、アイデアメモなど幅広く活用できます。さらに、切り取り線付きなので必要なページだけ切り離して使えます。
付け替え可能なインデックス×3枚付き
ノートは5mm方眼入り。切り取り線付き。
■ラインアップ
KM1425A ブルー
KM1425P ピンク
価格：900円（税込990円）
本体サイズ：W130×H155×D20mm
本体重量：120g
KUM ファイルバッグ＋ホルダー A4
用途に分けて収納できる便利なファイル
クリアホルダーは2箇所に収納でき、ホック付きで中身も安心。
カバンの中もすっきり整います。
クリアホルダーは２箇所に収納可能
ホックが付いているから中の物が落ちない
■ラインアップ
KM1426A ブルー
KM1426P ピンク
価格：650円（税込715円）
本体サイズ：W225×H318×D5mm
本体重量：57g
KUM ボールペン
シンプルで使いやすい黒ボールペン
シンプルデザインと、なめらかな書き心地が使いやすい黒ボールペンです。
なめらかで書きやすい
■ラインアップ
KM1427A ブルー
KM1427P ピンク
価格：270円（税込297円）
本体サイズ：W15×H143×D12mm
本体重量：10g
KUM スライドイレーザー（クリア）
スマートにしまえるペンタイプの消しゴム
ペンのようにスマートに持ち運べる消しゴムです。スライド式で、角を使えば細かい部分もきれいに消せます。
角で消しやすいスライドタイプの消しゴム
■ラインアップ
KM1428A ブルー
KM1428P ピンク
価格：300円（税込330円）
本体サイズ：W16×H120×D12mm
本体重量：15g
＊商品の発売時期、仕様、価格につきましては、変更となる場合がございます。
＊画像は全てイメージです。