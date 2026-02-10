2/22（日）、日本最大規模の医学生向け研修病院合同説明会「レジナビフェア2026名古屋」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社「レジナビフェア2025名古屋」の様子

株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）の医療分野の子会社である株式会社メディカル・プリンシプル社（以下MP社）は、2月22日（日）、「民間医局レジナビフェア2026名古屋～臨床研修プログラム～」（会場：ポートメッセなごや、以下レジナビフェア2026名古屋）(https://www.residentnavi.com/rnfair/374)」を開催いたします。





「民間医局レジナビフェア2026名古屋 ～臨床研修プログラム～」 開催概要

2002年から開始している「レジナビフェア」は、全国から多くの病院が出展し、来場者の医学生や研修医に病院の情報を提供する日本最大規模の研修病院合同説明会です。同イベントは、全国各地で年間8回実施しており、参加病院は約1,500施設、来場者数は約8,000人（2025年実績）の実績を誇ります。フェア当日は、各施設によるブース出展の他、病院見学や採用試験を受ける際に、人気病院で求められる“差がつく回答”を作るための考え方がわかる「人気病院に選ばれる人は何が違う？面接突破の考え方」セミナーや、研修病院探しの相談ができる「医学生キャリアなんでも相談コーナー」、希望に合わせておすすめの病院を紹介してもらえる「ブース訪問サポーター」などの企画を開催いたします。その他にも、全国496の臨床研修指定病院情報が掲載された「レジナビBook2025」の無料配布など来場特典をご用意しております。また、来場サポートとして、名古屋駅から会場までの「無料シャトルバス」運行や、「交通費補助キャンペーン」なども行う予定です。MP社は、医療機関や医学生、研修医の皆さまのお役に立てるよう、イベントやオンラインフェア開催などを通じて、今後も臨床研修プログラムの情報発信や支援サービスの提供に取り組んでまいります。

■日時

2026年2月22日（日）11：00～16：00



■会場

ポートメッセなごや

住所： 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目2番地

地図： https://portmesse.com/access



■対象

医学生



■参加施設（予定）

約88施設



■詳細・お申し込みはこちら

https://www.residentnavi.com/rnfair/374(https://www.residentnavi.com/rnfair/374)

「民間医局レジナビフェア2026名古屋 ～臨床研修プログラム～」企画概要

■講演・企画情報

過去のセミナー開催イメージ

（1）人気病院に選ばれる人は何が違う？面接突破の考え方

人気病院の採用試験で周りに差をつけるなら、筆記試験や小論文だけではなく面接も重要です。施設は候補者を絞り込む際に「ヒューマンスキル」だけでなく、思考や回答の一貫性といった「コンセプチュアルスキル」が求められます。本セミナーでは、面接評価の構造を解説し、倍率の高い施設で求められる“差がつく回答”を作るためのフレームワークを紹介いたします。

日時：2026年2月22日(日)9：45～10：45 ※フェア開場前(受付開始 9：15～)

講師：小野貴裕先生（株式会社WWiW 代表取締役）

対象：民間医局レジナビ会員の方

定員：100名

申し込み方法： こちらのリンク(https://reserve.peraichi.com/r/03d1d7b9)に必要事項をご入力の上、お申し込みください。

申し込み締切： 2026年2月20日（金）中 ※定員に達し次第、受付終了。



（2） 医学生キャリアなんでも相談コーナー

今後のキャリアや悩み事など、じっくり相談に乗ってほしい方に向けて、ドクターのキャリア支援をしているエージェントがお答えします。

※病院のご案内については、ブース訪問サポーターでも承りますので、お気軽にご利用ください。



（3） ブース訪問サポーター

病院探しに困ったら、病院情報のスペシャリスト「ブース訪問サポーター」に、個別にご相談できます。



■来場特典

（4） レジナビBook無料配布

参加者限定特典として、臨床研修指定病院496施設の情報が網羅されたレジナビBook2025年版を、会場内の「医学生キャリアなんでも相談コーナー」にて15時より配布いたします。



■アクセスサポート

（5） 無料シャトルバス運行

名古屋駅から会場までの無料シャトルバスを運行いたします。

ご予約は不要ですので、お気軽にご利用ください。

▼時刻表・乗り場はこちら(https://www.residentnavi.com/docs/pdf/bus_nagoya2026.pdf)



※所要時間は約45分です。

※交通事情により、前後する可能性がございますので、予めご了承ください。



■株式会社メディカル・プリンシプル社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1997年1月

代 表 者： 代表取締役社長 牛尾周朗

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇

事業内容： 医師等 職業紹介業、医学生・研修医臨床研修支援サービス事業、医療業界向け情報提供事業

事業概要： 「民間医局」をブランドに掲げ、医師紹介業を中心に、医療業界への多面的なサポート事業を行っています。医師の紹介事業「民間医局」における医師・医学生の登録会員数は約185,000人、契約医療機関約19,000施設に対し、年間約65,000件の紹介を行っています。また、臨床研修支援サービスとして日本最大規模の研修病院合同説明会「レジナビFair」を全国で開催し、研修医・医学生向けWeb説明会「レジナビFairオンライン」や、医師向け月刊ヒューマンドキュメント誌「DOCTOR’S MAGAZINE」、医師の情報収集Webサイト「民間医局コネクト」などの事業を展開しています。

U R L ： https://www.medical-principle.co.jp/ （コーポレートサイト）

https://www.doctor-agent.com/ (医師のための求人情報検索サイト「民間医局」）



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者 ： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）

https://www.cri.co.jp/website-sns/ （公式サイト・SNS一覧）

https://www.creativevillage.ne.jp/（プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」）