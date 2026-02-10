【ネイティブキャンプ留学】語学学校「Winning English Academy」ローシーズンプロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・セブの人気校「Winning English Academy」にて、ローシーズンプロモを実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_02_10

ローシーズンプロモについて

１.ローシーズンプロモ

【対象者】

・2026年1月4日～6月27日の期間に留学をスタートされる方

・2026年6月15日までにお申し込みをされる方

【内容】

1週あたり12,000円割引

例）4週間 ESL4コースを受講する場合

通常 ：120,000円

キャンペーン適用： 72,000円 →48,000円の割引

２.入学金半額プロモ

【対象者】

・2026年1月4日～6月27日の期間に留学をスタートされる方

・2026年6月15日までにお申し込みをされる方

【内容】

入学金が半額

通常 ：16,000円

キャンペーン適用： 8,000円 →8,000円の割引

Winning English Academyの特徴

＜City Campus＞

1. 多国籍な環境でリアルな国際交流

世界中の学生と学べるWinning English Academy City Campusは、日本人比率を40%以下に抑え、多国籍な環境を実現。台湾や中東、ベトナム、中国、モンゴル、トルコなど、様々な国の留学生と一緒に学び、異文化交流が日常になります。英語だけでなく、グローバルな視点を養いながら、新しい友達を作るチャンスが広がる環境です。

2. ノンスパルタ×好立地で勉強も遊びも全力

門限なしの自由な環境で、授業の合間にカフェ巡りやジム通いも可能です。セブ市の中心地に位置し、スーパーやモール、マッサージ店、バーなどが徒歩圏内のため、勉強とプライベートをバランスよく両立できます。ストレスフリーな環境で、自分のペースでしっかり学びながら、セブの魅力も思い切り楽しめるのが魅力です。

3. ホテル滞在＆美味しい食事で快適留学

Winning English Academy City Campusでは、外部ホテル寮やバックパッカー向けゲストハウスでの滞在が可能です。プライベートを確保しながら快適な生活を送れます。さらに、台湾人シェフ監修の食事は、美味しいと評判です。ヘルシーなメニューもあり、ジム併設で留学中も健康的なライフスタイルをキープできます。

＜Ocean Campus＞

1. 南国リゾートで遊びながら学ぶ、自由な留学スタイル

マクタン島の青い海と開放感あふれるリゾート環境で、英語を楽しく学べます。門限なしのノンスパルタ制度のため、授業の後はビーチやカフェ巡りも自由自在です。学びと遊びを両立できる環境で、毎日が充実すること間違いなし。「勉強だけの留学じゃつまらない！」そんなあなたにピッタリの語学学校です。

2. 世界中の仲間と国際交流！多国籍な環境でリアルな英語体験

世界各国から集まる学生と一緒に学べるから、自然と英語を使う機会が増えます。日本人比率を抑えているため、異文化交流を楽しみながらグローバルな視点を身につけられるのも魅力です。単なる語学留学ではなく、「世界中に友達を作る旅」に出かけましょう。

3. ホテル滞在＆美食の贅沢体験！快適な環境で学ぶ

元ホテルの建物を利用した快適な宿泊施設で、リゾート気分を満喫できます。さらに、食事は台湾人シェフ監修の本格料理だから、「留学中の食事が不安」という方も安心です。勉強も遊びも、そして食事も全力で楽しめる最高の留学体験を提供いたします。

Winning English Academyの紹介

City Campus紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/58City Campus紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=58&from_lp=1

Ocean Campus紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/59Ocean Campus紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=59&from_lp=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。Winning English Academyの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

