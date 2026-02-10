株式会社ヴィス

ワークデザインを手がける株式会社ヴィス（本社：東京都港区、代表取締役社長：金谷智浩、東証スタンダード：5071）は、2026年2月10日、2026年３月期 第３四半期連結業績を発表しました。連結売上高は11,244百万円で前年同期比92.7%、連結営業利益は1,232百万円で前年同期比84.8%で着地しました。

売上高と営業利益は前年同期を下回りましたが、四半期では売上高と受注高がともに過去最高を更新し、成長軌道にあることを示す結果となりました。さらに、受注残高も過去最高を更新しており、今後の業績に向けて強固な基盤が築かれています。また、1億円以上の大規模案件は28件（5,181百万円）を受注しており、大型案件の獲得および規模の拡大も引き続き堅調に推移しています。（前年同期：大規模案件27件（4,657百万円））

主要KPI推移

主要事業であるブランディング事業においては、オフィスデザインのプロジェクト件数・プロジェクト単価・受注率をKPIとして設定し、単価および受注率の向上を目指しています。

当四半期は、受注率が目標を下回ったものの、プロジェクト単価が過去最高となりました。

プロジェクト（引合い）件数の内訳

当四半期の引合い件数は126件で、前年同期（137件）から減少となりました。一方で、大規模案件の引合いは21件と前年同期（17件）から4件増加しています。

売上高推移（四半期）

売上高は増減率＋5.1%の4,370百万円となりました。今後は、コンペにおける勝率の向上が重要な課題となります。

営業利益推移（四半期）

大阪本社のオフィス移転や『The Place 新橋』開設にかかる一時費用が解消しました。営業利益は増減率＋21.7％の588百万円となりました。引き続き、拠点戦略の強化を通じて、収益性の向上を図ってまいります。

受注高推移（四半期）

受注高は4,412百万円（増減率＋18.9%）と第３四半期として過去最高を更新しました。

受注残推移（四半期）

第４四半期以降に控える大型案件の影響で受注残が積み上がり、増減率＋59.7％増の43.8億円と第３四半期として過去最高を更新しました。第４四半期および2027年３月期以降の売上に対する予見性が高まっています。

2026年３月期 連結業務予想

第1四半期、第２四半期と減速傾向が続いていたものの、第3四半期は売上高・受注高ともに四半期で過去最高を記録し、さらに、受注残高も過去最高を更新しました。

前四半期に実施した大阪本社の移転、『The Place』の新拠点開設など、成長に向けた戦略的投資を活かして、５期連続の増収増益を目指し、今期は売上高17,200百万円、営業利益1,922百万円の達成に向けて引き続き取り組んでまいります。

株主還元方針

株主還元の強化を目的として、2026年３月期からは一時的な減益があっても減配を行わない累進配当を導入し、2027年３月期からは配当性向を40％へ引き上げることを決定しました。

詳細につきましては、本日発表の「2026年３月期 第３四半期決算短信」および「2026年３月期 第３四半期決算説明資料」などをご参照ください。なお、株主還元方針の詳細につきましては、昨年公表しております「配当方針の変更のお知らせ」をご覧ください。

ヴィスは、3つの事業を通してパーパス（存在意義）である『はたらく人々を幸せに。』の実現を目指しています。



・ブランディング事業

ワークプレイス、CI・VI（ロゴ・WEBサイト・パンフレットなど）のデザインを通して企業ブランディング構築を支援します。

・データソリューション事業

『WORK DESIGN PLATFORM』など、データに基づいて「はたらく」に関する課題を定量・定性面で可視化し、最適な働き方やオフィス環境の構築に導きます。

・プレイスソリューション事業

フレキシブルオフィス『The Place』の運営ノウハウを通して、オフィスビルやワークプレイスの活用提案など、不動産資産の有効活用を支援します。



【会社概要】

社名：株式会社ヴィス

代表者：代表取締役社長 金谷 智浩

事業内容：ブランディング、データソリューション、プレイスソリューション

設立：1998年4月13日

事業所：東京本社、大阪本社、名古屋

URL：https://vis-produce.com