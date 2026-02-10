BRUTUSweb、VOGUE JAPANwebで活躍！占術師・七嶋ナオ先生が初のトークイベントを2月22日に開催！参加者には抽選で無料鑑定チケットが当たる！

株式会社朝日新聞出版

占術師・七嶋ナオ先生が、2月22日（日）に初のトークイベントを開催します。著書『私らしく生きるためのご自愛占星術』（朝日新聞出版）の発売を記念したもので、場所は東京・神保町の書泉グランデ。参加者の中から抽選で3名様に無料鑑定チケットが当たるなどの豪華特典付きで、トーク前にはサイン会も実施します！

ブックデザイン：西垂水敦、小島悠太郎（krran）／イラスト：はらだ有彩

〈イベント内容〉

イベント申し込みはこちら :https://t.livepocket.jp/e/uuyqjAmazon :https://www.amazon.co.jp/dp/4023334677

七嶋ナオ先生は、BRUTUSwebやVOGUE JAPANwebでの活躍でも知られる人気の占星術師。今回のトークイベントでは、書籍『私らしく生きるためのご自愛占星術』でも紹介している、天体やアスペクト、土星との上手な付き合い方や小惑星・カイロンについて、さらに詳しく解説します。これから占星術を学びたい方、学びなおしをしたい方におすすめのイベントです。

15:00-15:30 サイン会

15:15-16:15 トークショー（約1時間）

天体の擬人化で星を身近に感じよう！〈天体の理解を深める〉

集めたピースをつなげよう！〈アスペクトで星々の関係性を見極める〉

土星は怖くない！〈試練・宿題・土台としての土星の理解を深める〉

魂の傷はどう癒す？〈カイロンの理解を深める〉

質疑応答／「わたしのホロスコープシート」の使い方

※トーク前には七嶋先生によるサイン会もございます。著書を当日ご購入、もしくはお持ちの本をご持参ください。

〈イベント参加特典〉

特製オラクルメッセージカード：

七嶋ナオ先生直筆、世界にひとつだけの一言メッセージカードです。

わたしのホロスコープシート：

ホロスコープの枠に、自分の星を記入していく体験シートです。

3名様限定！無料鑑定プレゼント：

抽選で3名様に、後日実施の無料鑑定のチケットが当たります。

〈詳細・参加方法〉

日時：2026年2月22日（日）15:00～16:45頃(開場14:45)

参加費：2,200円

会場：書泉グランデ（東京都）

千代田区神田神保町1-3-2 7階イベントスペース

参加方法：書泉グランデHPよりチケットをお求めください。

こちら→ https://t.livepocket.jp/e/uuyqj

〈出演者プロフィール〉

七嶋ナオ（ななしま・なお）

太陽星座は双子座、月星座は乙女座の占い師。「占いは生きることを遊び、美しい人生にするための補助線」をモットーに日々個人鑑定やSNSでの発信を行う。『BRUTUS』（マガジンハウス）Web版、『VOGUE JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）Web版、『My Calendar』（説話社）など、多くのメディアで12星座の運勢や西洋占星術・タロット占いの解説を執筆。深い洞察を伴う星読みと、理知的でありながら心に寄り添う表現で、幅広いファンを持つ。

X ／ https://x.com/manaka_kotohogi

Instagram ／ https://www.instagram.com/12_miracle_witches/

〈書籍の情報〉

『私らしく生きるためのご自愛占星術』

著者：七嶋ナオ

定価：1980円（本体1800円＋税10％）

発売日：2025年12月19日

体裁：224ページ、A5変型

雑誌・BRUTUSでおなじみの人気占い師が教える、自身の本質を知り、傷を乗り越え、人生を祝福へと導くための占星術入門書。人生の分岐点で悩まない、自分にしかできない生き方が見つかります。オリジナルの算出webサイトつき

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4023334677

楽天ブックス商品ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18453293/

弊社HP：https://publications.asahi.com/product/25747.html

※電子書籍版も同時発売です。詳細は各電子書籍ストアにてご確認ください。