最大3,000円OFF！累計販売台数14万台を誇る『ルフィエール』が小型ワインセラー6機種の特別キャンペーンを開始！省スペース＆高機能モデルをお得に購入

株式会社イズミセ

WINE＆WINECELLAR セラー専科（運営：株式会社イズミセ）は、春の新生活シーズンに向け、人気の小型ワインセラー6機種を対象とした「ルフィエールキャンペーン」を2026年2月27日(金)13：59まで開催いたします。

今回は「置く場所を選ばない」と定評のある、15～32本収納の小型モデルを厳選しました。

奥行42.8cmの省スペース設計モデルや、シャンパンボトルも入るスリムなモデルなど、多様なニーズに応えます。

春の新生活に向けて、インテリアに馴染むスリムなセラーを見つけるチャンスです。

■対象機種ご紹介■

《赤ワイン・白ワインを同時にベストな状態で楽しみたい本格派の方におすすめ》

ルフィエール R&W27+

本店販売価格：63,800円(税込)

3,000円OFFクーポン利用で60,800円(税込)

収納本数 ：27本(標準的なボルドーボトル換算)

1台で赤ワイン、白ワイン、それぞれに適した温度で保管いただくことができる2温度帯ワインセラー

棚間が広めの設計なので、直径9cmまでのシャンパンボトルを収納いただけます。

商品詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/lefier/slimline/993203)

ルフィエール R&W32

本店販売価格：50,600円(税込)

3,000円OFFクーポン利用で47,600円(税込)

収納本数 ：32本(標準的なボルドーボトル換算)

上下異なる温度帯の庫内で、赤ワイン、白ワイン、それぞれに適した温度で保管いただける2温度帯セラー

ご自宅やお店の省スペースに設置できる奥行42.8cmを実現しました！

商品詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/lefier/basicline/993392)

《キッチンやリビングの隙間を有効活用したい方におすすめ》

ルフィエール BASE18

本店販売価格：45,100円(税込)

3,000円OFFクーポン利用で42,100円(税込)

収納本数 ：18本(標準的なボルドーボトル換算)

さまざまな生活にフィットする幅29cmのとてもスリムなワインセラー

棚間広めな設計なので、全段直径9cmまでのシャンパンボトルを収納いただけます！

商品詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/lefier/slimline/993202)

《初めてのワインセラー・冷却力と省エネを両立したい方におすすめ》

ルフィエール ENTRY18

本店販売価格：31,900円(税込)

2,000円OFFクーポン利用で29,900円(税込)

収納本数 ：18本(標準的なボルドーボトル換算)

初めての方におすすめの小型コンプレッサー式ワインセラー

奥行45cmの極薄設計で、省スペースに設置可能！

冷却力の強いコンプレッサー＆結露しにくいLow-Eガラスを採用

商品詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/lefier/basicline/993390)

ルフィエール ENTRY15

本店販売価格：28,600円(税込)

2,000円OFFクーポン利用で26,600円(税込)

収納本数 ：15本(標準的なボルドーボトル換算)

初めての方におすすめの小型コンプレッサー式ワインセラー

奥行45cmの極薄設計で、省スペースに設置可能！

冷却力の強いコンプレッサー＆結露しにくいLow-Eガラスを採用

商品詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/lefier/basicline/993391)

《初めてのワインセラー・収納の自由度を求める方におすすめ》

ルフィエール PELTIER32

本店販売価格：26,400円(税込)

2,000円OFFクーポン利用で24,400円(税込)

収納本数 ：32本(標準的なボルドーボトル換算)

お手頃価格でセラーを試してみたい方におすすめのペルチェ式ワインセラー

棚板をはめ込む溝を変更する事で、棚の高さ調整ができるので、ボトルの太さに合わせて収納いただけます

商品詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/lefier/peltierline/992959)

■キャンペーン概要はこちら

セラー専科本店：https://www.winecellar.jp/c/campaign/sale

楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/cellar/c/0000010492/

Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/cellar/b7e8bbbbsa.html

【本件に関するお問い合わせ先】

WINE＆WINECELLAR セラー専科

本店：https://www.winecellar.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60 日本生命四条ビル7階

URL：https://www.izumise.co.jp/