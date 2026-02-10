PCボンバーで「Amazon Pay」が利用可能に！

綿半ホールディングス株式会社

家電販売を展開する株式会社綿半ドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 伴野 紋子）が運営するショッピングサイト「PCボンバー」での決済手段として、「Amazon Pay」の利用が可能になったことをお知らせします。

Amazon Payの導入により、Amazonアカウントをお持ちのお客さまは、新たに決済情報を入力することなく、Amazonアカウントに登録されているお支払い方法や配送先住所を利用して 、スムーズでより簡単にお支払いを完了することができるようになります。

■「Amazon Pay」について

Amazon Payは、Amazonアカウントに登録されているメールアドレスやお支払い情報を利用して、Amazon.co.jp以外のECサイトでも簡単にお支払いができる、便利なID決済サービスです。Amazon.co.jpアカウントをお持ちであれば、特別な登録手続きなくご利用いただくことができます。また、セキュリティ面でもAmazonが取組む世界水準レベルの仕組みを適用しており、お客さまはAmazon Payを利用してサイトで安全に決済できます。

Amazon Payの詳細はこちら：https://pay.amazon.com/jp

※Amazon、Amazon.co.jp、Amazon PayおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

詳細を見る :https://www.pc-bomber.co.jp/shop/default.aspx

PCボンバーでは、今後もお客さまに快適で安全なお買物を楽しめるサイト運営を目指し、サービスの向上に取組んでいきます。引き続き、PCボンバーのご利用をお待ちしております。

■PCボンバーとは

綿半ドットコムが運営する家電のインターネット通販サイトです。家電やパソコン等を競争力のある価格で販売しています。また、インターネット通販の黎明期より20年にわたり蓄積したノウハウを活用し、近年では家電やパソコンにとどまらず、綿半グループの様々な商品を販売しています。

公式ホームページ：https://www.pc-bomber.co.jp/shop/default.aspx