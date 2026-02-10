2026アンバサダー 第6弾発表！新たに人気野球YouTubeチャンネル「トクサンTV」メンバーのライパチさんが就任

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、新たに人気野球YouTubeチャンネル「トクサンTV」メンバーのライパチさんに2026アンバサダーに就任いただきますことをお知らせいたします。

ライパチさんには、YouTubeチャンネル「トクサンTV」にて選手の深掘り企画など様々な角度で球団をご取材いただきました。また、ドラフト育成5位で読売ジャイアンツに指名された知念大成選手のドラフトを祝う会にもMCとしてお越しいただき、選手や球団の魅力を発信いただいていました。

ライパチさんは新潟県五泉市出身でもあり、本年からアンバサダーとして球場でのコラボ企画やYouTubeでの取材コンテンツの発信などをご一緒させていただく予定です。

■2026アンバサダー

【PR大使 ライパチさん】

プロフィール

新潟県五泉市出身

2016年8月からトクサン・アニキらと野球YouTubeトクサンTVをスタート。

ライパチの名の通り、幼少期からレギュラーになったことはなく、ひたすらスタンドで応援して来た。

しかし現在は、トクサン・アニキと共に野球チーム「天晴」に所属。

野球はうまくないが、全力で野球を愛し、ハイレベルなチームに挑戦する事が視聴者の共感を呼ぶ。堅実な守備・献身的な打撃が持ち味。

四死球率はチームで1番など犠牲心の塊。

打順とポジションは文字通り8番ライト。

最近の趣味は野球のデータを見て分析すること。

コメント

この度アンバサダーに就任させて頂きます野球YouTubeトクサンTVのライパチです。

僕の故郷“新潟“で活躍する選手たちを応援しないわけにはいかない！球場にも行きます！今季よろしくお願いします！

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（運営会社:株式会社新潟プロ野球団、本社:新潟県新潟市、代表取締役社長 池田 拓史）は、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはプロ野球ファーム・リーグに参加し、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026シーズンからはCBOに桑田真澄氏が就任し、武田勝監督とともにチーム強化に取り組んでいます。