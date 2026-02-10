神仏の象徴を通して本質と運命を読み解く陸奥国の祈祷師・実瑚葉氏が監修する占いコンテンツの提供を開始

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2026年2月10日（火）より、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館 Moon』にて、テレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石 惠充）制作の「霊脈三代継承【邪気を祓い祈り届ける秘蔵術】陸奥国の祈祷師 実瑚葉」の提供を開始いたしました。

■「霊脈三代継承【邪気を祓い祈り届ける秘蔵術】陸奥国の祈祷師 実瑚葉」とは

本コンテンツは、霊脈三代にわたり受け継がれてきた秘蔵の祈祷術を用いる陸奥国の祈祷師・実瑚葉氏による特別な鑑定を再現したものです。静かな祈りの中で感じ取った神仏の存在や象徴的な情景を手がかりに、あなたの本質的な性格や秘められた力、生まれ持った役割を読み解いていきます。さらに、2人を取り巻く象徴や流れから宿縁や相性、相手の内面にある想いを丁寧に紐解き、現在の関係性と今後訪れる転機を明らかにします。豊富なメニューラインナップを取り揃えておりますので、その中からメニューをお選びいただき、姓名などを入力の上、購入することで鑑定の結果を閲覧いただけます。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_tel/tls_kitomiko_tel/

■コンテンツ概要

- コンテンツ名：霊脈三代継承【邪気を祓い祈り届ける秘蔵術】陸奥国の祈祷師 実瑚葉- 提供開始日：2026年2月10日（火）- 料金：1,100円（税込）～※無料メニューあり- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_tel/tls_kitomiko_tel/

■コンテンツ監修者

実瑚葉（みこは）

母方が霊能力家系で、幼少期から多くの不思議な物事を体験し、ある時偶然知り合った霊能者から「霊媒体質」であることを知らされる。霊媒体質を改善させるため、日々祝詞を上げ続けていくことで霊能力が開花。

その後、師匠となる密教行者のもとで本格的に修行を始め神道を究めていく。現在は神々と交信しご神託を受け取る個別セッションでは、延べ3000件(※)以上の悩める人々を救済。一人ひとりに寄り添い、相談者のレベルに合わせた内容が「人生を変えるセミナー」と多くの相談者から高い評価を得る。

※2025年8月時点/テレシスネットワーク調べ

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢288名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、13,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2026年1月時点での公開数です

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

■テレシスネットワーク株式会社

・所在地：〒107-6123 東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パークビル23階

・設立：1991年8月6日

・代表者：代表取締役 鷹石 惠充

・URL： https://www.telsys.co.jp/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com