“EJ × Yihyun × SHINYU”新MCがついに合流！ATEEZ、KiiiKiiiほか注目のアーティストも続々と登場！『SBS人気歌謡』最新回が 「Music K」にて日本最速・独占配信中

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：小宮之子）は、韓国で2月8日(日)に生放送された『SBS人気歌謡』の最新回を、翌日2月9日(月)18時よりPrime Videoのサブスクリプション「Music K」にて日本最速・独占配信を開始いたしました。

(C) SBS

『SBS人気歌謡2026 日本最速・独占配信』:視聴はこちら(https://amzn.to/4bJSO6P)

2月2週目の放送回に登場したのは、ATEEZ、i-dle、WHIB、ALPHA DRIVE ONE、CATCH THE YOUNG、KiiiKiii、POW、8TURN、タク・ソンイ、イム・チャンジョン、dodree、キム・ジュンテ、ソンミン、SKINZ、AxMxPの総勢15組の豪華アーティストたち。

(C) SBS

ホンジュン、ソンファ、ユンホ、ヨサン、サン、ミンギ、ウヨン、ジョンホの計8人で構成されるグループで、音楽性の高さや独自の世界観、そして“憑依型”とも呼ばれるパフォーマンスなどで、世界中で爆発的な人気を誇る“ATEEZ”。そんな彼らが、2024年5月から始動した、「GOLDEN HOUR」シリーズの第4の物語となる『GOLDEN HOUR : Part.4』を引っ提げて、今月6日にカムバック。メンバーのホンジュンとミンギが収録曲全ての制作に携わり、さらにはサンも振り付け制作に参加したことでも注目を集める新アルバムの中から、＜NASA＞、そしてタイトル曲＜Adrenaline＞のステージを披露。中毒性のある楽曲と、エネルギー溢れるパフォーマンスで、ファンの心を熱狂させました。

(C) SBS

そして、昨年3月にデビューを果たし、大人気ガールズグループ“IVE”の妹グループとしても知られる“KiiiKiii”が、先週に引き続き、2週連続で「SBS人気歌謡」に登場。先月26日にリリースした2ndミニアルバム『Delulu Pack』のタイトル曲で、ミュージックビデオにメンバーたちの実際の幼少期の映像が収められていることでも注目を集めている＜404 (New Era)＞を披露しました。

(C) SBS

さらにこの日は、昨年10月より番組のMCとして就任したEJ(＆TEAM)、SHINYU(TWS)、そして先月より新たにMCとして登場したYihyun(Baby DONT Cry)のレギュラーメンバーがついに合流。EJの掛け声に合わせて、3人全員で“一生懸命頑張ります。 暖かく見守ってください”と挨拶し、新体制でのスタートを切りました。

(C) SBS

「Music K」では、韓国で毎週日曜日に放送されるエピソードを、翌日月曜日18時より日本最速・独占配信。配信から一週間後の月曜には、日本語字幕も追加いたします。字幕がなくてもいいから早く観たいという方は翌日から、字幕付きでじっくり観たいという方は翌週から、「Music K」で韓国の国民的音楽番組『SBS人気歌謡』をお楽しみください。

詳細はこちら :https://music-k.com/news/?uid=36&mod=document「Music K」公式サイト配信ページはこちら :https://amzn.to/3MzKcW3Prime Videoのサブスクリプション「Music K」

≪ 配信概要 ≫

(C) SBS

番組名：『SBS人気歌謡2026 日本最速・独占配信』

配信媒体：Prime Videoのサブスクリプション「Music K」

配信日時：毎週月曜日18時00分 最新話更新（前日韓国放送分）

※一週間後より日本語字幕付きで配信。

※韓国の放送スケジュールの都合等により、配信が休止になる週もございます。また、システムの都合上、配信開始時刻が前後する可能性もございます。予めご了承ください。

≪ 注意事項 ≫

※日本最速配信をご視聴いただくには、Prime Video内のサブスクリプション「Music K」へのご登録が必要です。

※Music Kに初めてご登録される方は最初の14日間無料でお試しいただけます。無料期間以降は、月額550円(税込)の登録料が発生いたします。

●概要

「Music K」とはPrime Videoのサブスクリプションで、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約200タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SHINee”の15年間の軌跡を描いた映画『MY SHINee WORLD』や、“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』、デビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ！』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金：550円(税込)

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能

・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・公式X：@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok：musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)

・ご登録はこちら(https://amzn.to/46I97gT)