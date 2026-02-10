イオンエンターテイメント、「イオンシネマ」ベトナム2号店を開業

イオンエンターテイメント株式会社

全国に「イオンシネマ」98劇場を運営するイオンエンターテイメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 藤原信幸 ）は、ハノイ、ホーチミンに次ぐベトナム第3の規模を誇る都市ハイフォンに「イオンベータ ビンコム ロイヤルアイランド（AEON BETA Vincom Royal Island）」を2026年1月 30日（金）にオープンいたしました。

ベトナム進出1号店の「イオンベータ ビンコム スマートシティ（ AEON BETA Vincom Smart City）」を2025年12月7日（日）に首都ハノイに開業したことに続く２号店となります。イオンエンターテイメントはベトナムへの出店に向け、2025年3月に、ベトナムの映画館運営会社ベータメディア（BETA MEDIA JSC、本社：ベトナム ハノイ市、 CEO ブイ・クアン・ミンと合弁会社「AEON ENTERTAINMENT VIETNAM CO., LTD.」を設立。今後も積極的な出店を予定しており、2026年3月にはホーチミンへの出店を計画しています。

新劇場は全4スクリーン、500席を備えています。穏やかな海をイメージしたロビーフロア では、波や水の動きを思わせる柔らかな照明が、開放的で風通しの良い空間を演出。映画鑑賞の前後にゆったりとくつろげるスペースをご提供します。上映作品は、日本で大ヒットを記録した『国宝』をはじめ、日本が世界に誇る人気タイトルや話題作を積極的に上映するとともに、日本アニメの公式グッズ販売にも注力してまいります。

イオンエンターテイメントは、「感動の輪を、つくる、広げる。」をブランドコンセプトに、ベトナムのお客さまにも驚きと感動をお届けできるよう挑戦を続けてまいります。

■「イオンベータ ビンコム ロイヤルアイランド（AEON BETA Vincom Royal Island）」 劇場概要

