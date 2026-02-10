冬季オリンピックの興味度は51％　観たい競技は、フィギュアスケート、スキージャンプ、スピードスケート

株式会社クロス・マーケティングPhoto by kovop58 - stock.adobe.com

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹）は、2026年2月4日～5日に、全国47都道府県に在住する20～79歳の男女2,400人を対象に「ミラノ・コルティナ冬季オリンピックに関する調査（2026年）」を実施しました。今回は、開幕直前編として、興味度、観たい競技や開会式・閉会式、観戦する際のポイント、応援する選手・チームについて分析をしました。



■調査結果

【オリンピックへの興味度】

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの興味度は、「とても興味がある」18％、「やや興味がある」33％、合わせて51％。男性と60～70代の興味度は高く、最も低いのは30代。＜図1＞

【観たい競技や開会式・閉会式】

16の競技と開会式・閉会式を呈示し、4段階で観たいものを聴取した。とても＋やや観たいは、「フィギュアスケート」56％、「スキージャンプ」54％、「スピードスケート」52％がTOP3で、いずれも日本のメダル獲得に期待が持てる競技あがった。次いで「スノーボード」「開会式」「カーリング」「ショートトラック」など。特に60～70代は多くの競技で観たい割合が高い。＜図2＞

【観戦をする際のポイント】

オリンピックを観ると仮定した場合のポイントを2択で確認したところ、「気軽に楽しみたい」「ルールがシンプル」「1人でじっくり観戦したい」「競技そのものが好き」「競技内容を楽しむ」がTOP5。＜図3＞

【応援する選手・チーム】

自由回答で応援する選手・チームを聴取した結果、スピードスケートの「高木美帆」、フィギュアスケートの「坂本花織」、スノーボードの「平野歩夢」、スキージャンプの「小林陵侑」「高梨沙羅」と複数回のオリンピック出場経験をもつ選手が上位についた。＜図4＞

■レポート項目一覧

□ 属性設問（性別／年代／未既婚／居住地／同居家族人数／同居家族／子どもの有無／同居子どもの学齢／職業）

□ 調査結果サマリー

▼調査結果詳細

□ スポーツ（観る・自身で行う）への興味度

□ スポーツ全般に対する考え方

□ スポーツイベントの接触経験

□ 夏季・冬季合わせたオリンピックへの興味度

□ ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックへの興味度

□ ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで観たい競技

□ ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックを観ると仮定した場合のポイント

□ ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで応援したい選手やチーム（自由回答抜粋）

□ オリンピックやプロ・アマチュアのスポーツに関する情報収集（直近1年間）

■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～79歳の男女

調査期間 ：2026年2月4日(水)～5日（木）

有効回答数：本調査2,400サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

【会社概要】

会社名 ：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地 ：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立 ：2003年4月1日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

