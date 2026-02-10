エアークローゼットが国内最大級の婚活サービスIBJと、パーソナルスタイリングによる婚活支援で協業を開始

株式会社エアークローゼット

株式会社エアークローゼット（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：天沼 聰）が運営する月額制ファッションレンタルサービス『airCloset（エアークローゼット）』は、国内最大級の婚活サービスを提供する株式会社IBJ様（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石坂 茂）と、ファッションの力で婚活を支援する協業を開始いたします。

本協業では、初対面の場における第一印象づくりにとどまらず、お見合い後のデートや関係性が深まっていく過程においても、その人らしい好印象が自然に伝わるスタイリングを支援します。『airCloset』によるオンラインでの継続的なスタイリング支援と、実店舗『airCloset Salon』での対面診断を組み合わせることで、利用を重ねるほどに「似合う」の軸が明確になる仕組みを構築します。婚活という人生の節目において、自分らしさを大切にしながら前向きに一歩を踏み出せる体験を提供してまいります。

■第一印象からその先の関係づくりまで、ファッションで“好印象が続く婚活”をサポート

本取り組みでは、仕事や自分磨きに多忙な日々を送るIBJ会員様を、プロのスタイリストがファッションの力でサポートします。月額制ファッションレンタルサービス『airCloset』によるオンラインでの継続的なスタイリング支援と、実店舗『airCloset Salon』での対面診断を、それぞれ単独でも、組み合わせても利用できる仕組みとして提供します。対面診断で特定した「似合う」の軸をオンラインのスタイリングにも反映することで、利用を重ねるほどに提案精度が高まる、お一人おひとりに寄り添ったサポート体制を整えました。

プロが導き出す「自分に似合う」と「相手に与えたい印象」の両立により、初対面の場に限らず、その後のデートや関係性が深まっていく過程においても、無理なく自分らしい装いを選べる環境を構築してまいります。

【本協業によるIBJ会員様限定特典】

本協業では、IBJ様と当社が連携し、会員様の体験価値向上を目的に共同で設計した取り組みとして、オンラインとリアルの両軸から選べる2つのスタイリング支援を、IBJ会員様限定価格で提供いたします。各メニューは、ライフスタイルに合わせて単独で活用いただくことはもちろん、組み合わせて活用することで、より精度の高い自分磨きが可能になります。

１.月額制ファッションレンタル『airCloset』：オンラインでの継続的なスタイリング支援

婚活の各フェーズ（お見合い～デート）を継続的にサポートするため、プロのスタイリストによるオンラインでのスタイリング支援を、3ヶ月コースを対象とした特別価格にて提供いたします。

・特典内容：ライト・レギュラー・ライトプラスプランの3ヶ月コース月額料金を、3ヶ月間にわたり月額4,000円割引にて提供

・通常料金：ライトプラン（月1回3着お届け）月額7,680円(税込)

レギュラープラン（交換し放題／１回３着お届け）月額10,680円(税込)

ライトプラスプラン（月1回5着お届け）月額13,680円(税込)

２.骨格・カラー診断サロン『airCloset Salon』：対面でのパーソナル診断

スタイリストが直接、骨格・パーソナルカラー診断をもとに「似合う」を分析する対面診断を無料で提供いたします。プロによる直接の診断を通じて、婚活における自己プロデュース力を高めるきっかけを創出します。

・特典内容：骨格・パーソナルカラー診断を無料で提供

・通常料金：骨格・パーソナルカラー診断（80分）12,800円(税込)

◼︎株式会社IBJについて

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*を創出しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚に至るカップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者：代表取締役社長 石坂 茂

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/

*日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、2025年2月期_指定領域における市場調査)

※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数

株式会社エアークローゼット

日本初・国内最大級、女性向けの普段着に特化した月額制ファッションレンタルサービス『airCloset(エアークローゼット)』の運営会社です。スタイリストがお客様に似合うお洋服を選ぶ「パーソナルスタイリング」を通して、全国の女性へ新しいファッションと出会える体験をご提供しています。また、独自に構築した循環型プラットフォームを活かし、商品を試してから購入できるメーカー公認月額制レンタルモール『airCloset Mall(エアクロモール)』、等複数のサービスを運営しています。

エアークローゼットは、モノを循環させるシェアリングを軸に、“サステナブルでワクワクする良いモノとの出会い”をお届けします。



＜エアークローゼットのサービス＞

月額制ファッションレンタルサービス『airCloset』：https://www.air-closet.com/

メーカー公認月額制レンタルモール『airCloset Mall』：https://mall.air-closet.com/

都度利用型ファッションレンタルサービス『airCloset Spot Rental』：https://www.air-closet.com/spot-rental/

骨格・カラー診断サロン『airCloset Salon』：https://www.air-closet.com/salon/



＜会社概要＞

社名： 株式会社エアークローゼット (airCloset, Inc.)

設立： 2014年7月15日

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO 天沼 聰

役員： 取締役副社長 前川 祐介／取締役 小谷 翔一

社外取締役 榊原 健太郎／社外取締役 月森 正憲／社外取締役 武市 智行

所在地： 〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル5F

URL： https://corp.air-closet.com