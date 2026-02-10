2026年2月版人気の保険ランキングを発表しました！| 保険比較・FPに無料相談できる総合保険サイト「しっかり保険、ちゃんと節約。」

Sasuke Financial Lab株式会社

Sasuke Financial Lab株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松井 清隆）が運営する、保険比較・FPに無料相談できる総合保険サイト「しっかり保険、ちゃんと節約。（https://www.navinavi-hoken.com/(https://www.navinavi-hoken.com/)）」において、2026年2月版の生命保険ランキングを発表しました。

▎2026年2月度人気ランキング概要

・調査対象期間 2025年12月1日～12月31日

・調査対象条件 「しっかり保険、ちゃんと節約。」経由の総申込件数をもとに算出

医療保険ランキング

1位：はなさく医療｜はなさく生命

2位：じぶんへの保険3｜ライフネット生命

3位：SBI生命の終身医療保険Neo｜SBI生命

持病のある方向け医療保険ランキング

1位：新メディフィットRe(リリーフ) Bプラン(24)｜メディケア生命

2位：かんたん告知はなさく医療｜はなさく生命

3位：終身医療保険プレミアムZ ワイド｜チューリッヒ生命

生命（死亡）保険ランキング

1位：かぞくへの保険｜ライフネット生命

2位：はなさく定期｜はなさく生命

3位：クリック定期！Neo｜SBI生命

持病のある方向け死亡保険ランキング

1位：かんたん告知はなさく定期｜はなさく生命

2位：定期保険ファイン・サポート・プラス｜オリックス生命

3位：終身保険ライズ・サポート・プラス｜オリックス生命

がん保険ランキング

1位：はなさくがん保険｜はなさく生命

2位：ライフネット生命の終身がん保険｜ライフネット生命

3位：がん保険ビリーブ｜オリックス生命

女性保険ランキング

1位：女性のためのはなさく医療｜はなさく生命

2位：医療保険キュア・レディ・ネクスト｜オリックス生命

3位：じぶんへの保険3レディース｜ライフネット生命

就業不能保険ランキング

1位：働く人への保険3｜ライフネット生命

2位：働く人のたより｜SBI生命

3位：くらすプラスZ｜チューリッヒ生命

収入保障保険ランキング

1位：はなさく収入保障｜はなさく生命

2位：収入保障保険キープ・アップ｜オリックス生命

3位：FWD収入保障〈Web専用〉｜FWD生命保険株式会社

定期保険ランキング

1位：かぞくへの保険｜ライフネット生命

2位：はなさく定期｜はなさく生命

3位：クリック定期！Neo｜SBI生命

終身保険ランキング

1位：終身保険ライズ｜オリックス生命

2位：終身保険プラチナ｜チューリッヒ生命

3位：こだわり終身保険v2(低解約返戻金型)｜マニュライフ生命保険株式会社

学資保険ランキング

1位：学資保険みらいのつばさ｜フコク生命

2位：5年ごと利差配当付こども保険｜東京海上日動あんしん生命

3位：&LIFEこども保険｜三井住友海上あいおい生命保険株式会社

三大疾病保険（七大生活習慣病）ランキング

1位：はなさく一時金｜はなさく生命

2位：ネオdeからだエール｜ネオファースト生命

3位：かんたん告知はなさく一時金｜はなさく生命

貯蓄性のある医療保険ランキング

1位：新メディフィット リターン｜メディケア生命

2位：メディカルKit R｜東京海上日動あんしん生命

3位：メディカルKit エールR｜東京海上日動あんしん生命

介護保険ランキング

1位：あんしんねんきん介護R｜東京海上日動あんしん生命

2位：あんしんねんきん介護｜東京海上日動あんしん生命

認知症保険ランキング

1位：認知症保険be｜ライフネット生命

2位：人生100年時代の認知症保険｜朝日生命

Sasuke Financial Lab株式会社について

当社は「自分に合った保険を、自分で選べる世界を。」をミッションに定め、デジタル保険代理店「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」「保険比較ライフィ」「法人保険比較ライフィ」の運営、またデジタル技術の活用が急速に進む保険業界向けにDX・マーケティング支援事業を展開しています。「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」「保険比較ライフィ」「法人保険比較ライフィ」では、保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントも充実しており、インターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討・申し込むことが可能です。

会社概要

