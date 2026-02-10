イタリア老舗チョコレートメーカー「カファレル」200周年アニバーサリーパーティを開催

株式会社山本商店

2026年2月10日

2026年創業200周年を迎えたイタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本での総輸入代理店業務及び製造・小売事業を展開する株式会社山本商店（本社：神戸市中央区 取締役社長：名取至）は、2月6日（金）にカファレル神戸北野本店にて200周年記念パーティを開催いたしました。

カファレル神戸北野本店で開催された「200周年記念パーティ」では、カファレルアンバサダーパスティッチェーレ、ボルぺ氏が来日。目の前で絞り出されたジャンドゥーヤや、作り立てのピエモンテをご試食。作り立てならではのふんわりとした柔らかさと濃厚なヘーゼルナッツの芳醇な香りをお楽しみいただきました。さらに、ボルぺ氏と一緒にジャンドゥーヤの絞り出し体験も。貴重な体験機会となりました。

厨房でジャンドゥーヤづくり目の前で絞り出されるジャンドゥーヤ作り立てのピエモンテボルぺ氏の直筆サインも

2026年200周年を迎えるカファレル。本国は9月からスタートするアニバーサリーイヤーを日本は先駆けて1月からスタートいたしました。カファレルのアンバサダパスティッチェーレー、ボルぺ氏が2月7日より各百貨店等にも来店いたします。ぜひこの機会にボルぺ氏に会いにお越しください。

＜カファレル パスティッチェーレ来店スケジュール＞

※ 感染症対策等、各百貨店の都合により、上記日時は変更になる場合があります。

※ 2026年2月9日時点。

■ジェンナーロ・ボルペ（Gennaro Volpe）プロフィール

1962年イタリア・ナポリ生まれ。23歳でパティシエとして独立後、現在はナポリの名店「パスティッチェリア・カンポ・ディ・フィオーリ」を率いる。フランス「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」優勝をはじめ、国際大会で多数の受賞歴を持つ世界的なパティシエ。

イタリア政府より「マエストロ・パスティッチェーレ（製菓の匠）」の称号を授与され、現在は国際大会審査員や教育機関のコーディネーターとしても活躍している。

■カファレルについて

1826年創業のイタリア・トリノ発老舗チョコレートブランド。2026年に創業200周年を迎えました。

ヘーゼルナッツのペーストとカカオを配合した「ジャンドゥーヤチョコレート」を発明し、世の中に

広めました。以降、世界中で愛され続けています。

■カファレル公式オンラインショップ https://www.caffarel.co.jp/

■インスタ https://www.instagram.com/caffarel_hy/

■カファレル神戸北野本店について

カファレル神戸北野本店は、神戸を代表する観光地、北野エリアに2004年11月にオープン。種類豊富なチョコレートの数々をはじめ、専属パスティッチェーレ(製菓職人)による焼き菓子やオリジナルドルチェを販売しています。また国内のカファレルショップで唯一、カフェスペースを併設。美しく豪華な「ドルチェお皿盛り」や、カファレルの生まれ故郷であるトリノの名物ドリンク「ビチェリン」もお楽しみいただけます。

■会社概要

商号 ： 株式会社山本商店

取締役社長： 名取 至

所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング902

創業 ： 明治44年

事業内容 ： 輸出入業、国内卸売業、小売業、洋菓子製造販売

資本金 ： 4,000万円