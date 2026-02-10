障害のあるエキスパートスタッフが安心して長期就業できる「パソナ　ハートフルサポート制度」 4月1日（水）開始

株式会社パソナグループ

株式会社パソナ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 中尾慎太郎)は、障害のあるエキスパート スタッフ（派遣スタッフ）の皆様が、より安心して長期にわたり就業を継続できる環境づくりを目的に、「パソナ ハートフルサポート制度」を4月1日（水）より開始いたします。

パソナグループでは、特例子会社である株式会社パソナハートフルを通じて、「障害は個性、才能に 障害はない！」をコンセプトに健常者と障害者が共に働く“共生の場”を創出。アートや農業、オフィスワークなど、障害者の個性を活かした雇用機会の拡大に取り組んでまいりました。

そしてこの度、障害のあるエキスパートスタッフの方が、安心して就業を継続でき、イキイキと活躍いただけるよう、「パソナ ハートフルサポート制度」を導入。障害者手帳をお持ちで、パソナで6か月以上継続して就業しているエキスパートスタッフの方を対象に、就業期間及び週所定労働時間に応じてサポート金を支給いたします。

パソナは本取り組みを通じて、企業の障害者雇用促進に取り組むとともに、誰もがイキイキと活躍できる社会の実現を目指してまいります。

■ 「パソナ ハートフルサポート制度」概要

開始：

2026年4月1日(水)

対象：

パソナで6か月以上継続して就業する、障害者手帳をお持ちのエキスパートスタッフ

内容：

就業期間と週所定労働時間に応じてサポート金を支給

支給額：

30,000円または60,000円／回

支給回数：

年2回（6月・12月）

URL：

https://www.pasona.co.jp/information/2026/260130.html

お問合せ：

株式会社パソナ エキスパートHR本部 スタッフコンシェルジュ

E-mail exhr@pasona.co.jp