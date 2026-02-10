【エアークローゼット × IBJ】バレンタインより、婚活女性の“自分らしさ”を支援するファッション体験キャンペーンを開始

株式会社IBJ

成婚数が国内最多*の婚活サービスを提供する株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071、以下「IBJ」）はファッションレンタルサービスを展開する株式会社エアークローゼット（代表取締役社長：天沼 聰、本社：東京都港区、東証グロース：9557、以下「エアークローゼット」）とのコラボレーション企画として、IBJ会員様向け特別キャンペーンを2026年2月14日(土)より開始いたします。本キャンペーンは、プロのスタイリストによる骨格・パーソナルカラー診断や服のレンタルを通じ、婚活において重要視される「第一印象」の不安を解消。自分らしい装いで自信を持って活動できる環境を整え、日本の成婚創出を後押しします。

■背景と目的：婚活における「第一印象」の課題を解決

近年の未婚化・少子化が社会課題となる中、IBJでは一組でも多くの成婚を創出すべく、多角的なサポート体制を構築しています。婚活の初期段階において、多くの方が「自分に似合う服がわからない」「お見合いでの第一印象を良くしたい」という悩みを抱えています。 そこで、プロのスタイリストが個々の魅力を引き出すエアークローゼットと連携。バレンタインという出会いの機運が高まる季節に合わせ、「自分らしさ」と「客観的な似合う」を両立させるファッション体験を提供し、婚活者の心理的ハードルを軽減します。

■キャンペーン概要

【実施期間】

2026年2月14日（土）～2026年4月13日（月）

【対象】

IBJ加盟相談所にご登録の女性会員様

【申込方法】

IBJ会員専用システム内にてご案内する専用特設ページよりお申し込みいただけます。

【特典内容】

１. 骨格＆パーソナルカラー診断 無料ご招待

通常価格12,800円（税込） → 無料

内容： 通常価格12,800円（税込）の診断を無料で提供。都内サロン『airCloset Salon』にて、プロのスタイリストが診断に基づいたパーソナルなコーディネートを提案します。

対象： 首都圏在住で、都内サロンまでお越しいただける女性会員様

※診断はプロのスタイリストによる1対1のセッションで実施されます。

２. airCloset 月額利用料 4,000円OFF × 3か月分

内容： 各種月額プラン（ライト、レギュラー、ライトプラス）を3ヶ月間、毎月4,000円割引（最大12,000円OFF）で利用可能。

対象： 全国の女性会員様（オンライン完結型のレンタルサービス）

▼通常料金

・ライトプラン（月1回3着お届け）：月額7,980円(税込)

・レギュラープラン（交換し放題１回３着お届け）：月額10,980円(税込)

・ライトプラスプラン（月1回5着お届け）：月額13,980円(税込)

※１.２.の併用も可能です。

■株式会社エアークローゼット (airCloset, Inc.)

設立 ： 2014年7月15日

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO 天沼 聰

役員 ： 取締役副社長 前川 祐介／取締役 小谷 翔一

社外取締役 榊原 健太郎／社外取締役 月森 正憲／社外取締役 武市 智行

所在地： 〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル5F

URL ： https://corp.air-closet.com

■株式会社IBJ

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*を創出しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供いたします

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/

*日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数