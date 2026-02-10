好評のロングセラー本をリニューアル『新版　色で見わけ五感で楽しむ野草・雑草図鑑』が2月18日発売！

株式会社ナツメ社

実用書や料理書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『新版 色で見わけ五感で楽しむ野草・雑草図鑑』（https://amzn.asia/d/0cN9fqm8）を2月18日に発売します。

■色→花期の検索方法で探せる！

庭先、道端、公園、低山などの身近で見られる代表的な野草を約580種掲載しました。野草の名前がわからなくても検索できるように、7系統の色別（白・黄・橙・赤・紫・青・緑／茶）に掲載。まずは、どの色に当てはまるか見わけましょう。各色の中は、花期の早い順に掲載しています。

■インデックスページからも探せる

7系統の色別に掲載しています。メインの野草のなかまの種類や近縁種も紹介しています。

巻頭にある写真つきの花色インデックスを活用すれば、すばやく検索することができます。

■五感を使った観察の楽しみ方を紹介！

各野草の解説ページでは、「見る・聴く・嗅ぐ・触る・味わう」の五感を使った観察の楽しみ方を紹介しています。

「見てみよう」「触ってみよう」など、五感を使った観察の楽しみ方は本書ならではの特長です。

【目次】

花のつくり、葉のつくり

花色インデックス

果実のインデックス

白色の花

黄色の花

橙色の花

赤色の花

紫色の花

青色の花

緑と茶色の花

もっと深く知るための観察入門

用語解説

さくいん

【監修者・著者・写真紹介】

監修者：田中 伸幸（たなか のぶゆき）

1971年生まれ。東京都出身。東京都立大学大学院理学系研究科博士課程修了。高知県立牧野植物園・研究員などを経て国立科学博物館 植物研究部 陸上植物研究グループ長。専門は植物分類学。著書に『新しい植物分類学II（分担執筆）』（講談社）、『日本の野生植物（分担執筆）』（平凡社）、『牧野富太郎の植物学』（NHK出版）などがある。

著者・写真：高橋 修（たかはし おさむ）

1964年生まれ。植物写真家。兵庫県西宮市出身。甲南大学文学部卒。植物写真講座ボタニカル・ハイキング主宰。植物写真家木原浩氏に師事。著書に『あした出会える雑草の花100』（山と溪谷社）、『スイスアルプス植物手帳』（JTBパブリッシング）、『山と高原地図 赤城・皇海山・榛名』（昭文社）などがある。ブログ「サラノキの森」をほぼ毎日更新中。

【書籍情報】

『新版 色で見わけ五感で楽しむ野草・雑草図鑑』

監修者：田中 伸幸（たなか のぶゆき）

著者・写真：高橋 修（たかはし おさむ）

発行：ナツメ社

定価：1,650円（税込）

仕様：B6判／400ページ／オールカラー

発売日：2026年2月18日

Amazon ⇒https://amzn.asia/d/0cN9fqm8

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305

E-mail： info@natsume.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階

https://www.natsume.co.jp/