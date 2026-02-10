JR東海「そうだ 京都、行こう。」とネイキッド初のコラボイベント『そうだ 京都、行こう。Presents NAKED meets 世界遺産 醍醐寺 -醍醐花見 ―』開催決定

株式会社ネイキッド

株式会社ネイキッド（英語表記：NAKED, INC. 、所在地：東京都渋谷区、代表：村松亮太郎）は、世界遺産・醍醐寺（京都市伏見区）にて、2026年3月27日(金)～4月12日(日)の期間、『NAKED meets 世界遺産 醍醐寺―醍醐花見―』を開催いたします。本イベントは、JR東海「そうだ 京都、行こう。」との初コラボレーションイベントに抜擢されており、2月10日からEX旅先予約よりチケットをお買い求めいただけます。

■醍醐寺の歴史ある花見文化をネイキッドのアートで楽しむ

醍醐寺・伽藍エリアにて初開催となる本夜桜ライトアップでは、京都府最古の木造建築である国宝・五重塔をはじめ、国宝・金堂や仁王門、弁天池といった歴史的建造物が、光・音・香の演出とともに夜桜の情景に包まれます。

かつてこの地は、桜を愛でるだけでなく、茶会をはじめとした華やかなもてなしの場として、人々が集い、時を共有してきました。本イベントでは、茶を点てる所作や絢爛な場の設えといった花見文化の記憶を、光や音による演出で現代的に読み替え、花見の時間そのものを体験する一夜を創出します。

■国宝「五重塔」のライトアップと野点茶道アート

本イベントの見どころのひとつが、国宝「五重塔」で行われる立礼による茶道パフォーマンスと呈茶席です。

夜桜のライトアップだけではなく、かつて花見の場でもてなしとして行われてきた茶の文化に着目し、桜と茶道アートが融合した空間を創出。茶を点てる所作や場の設えを間近に感じながら、一服のお茶を味わうことができる体験は、本イベントならではの見どころです。（※事前予約不要。会場内でのご利用には、別途料金がかかります。）

■ＪＲ 東海「そうだ 京都、行こう。」とのコラボ演出も実施

本イベントでは、ＪＲ東海「そうだ 京都、行こう。」とのコラボレーション演出を実施。醍醐寺の金堂エリアを舞台に、夜桜とともに移ろう光の表現を体験いただけます。国宝「金堂」と桜の佇まいに寄り添う演出を、夜ならではの桜景色として描き出します。

「そうだ 京都、行こう。」キャンペーンは、平安遷都1200年の節目に先駆けて、1993年秋にスタートしました。

春夏秋冬の京都のベストシーンに、シンプルで心に響くコピーを添えたテレビCMやポスターなどのPRを展開し、30年以上にわたり、さまざまな京都をお届けしてきました。神社仏閣に代表される歴史ある京都だけでなく、芸術・文化・食といった切り口から、常に新しい京都の魅力を発信し続けています。

＜作品紹介＞春灯の仁王門

照らし出された仁王門と、静かに佇む金剛力士像。

門をくぐると、往く道を示す行灯が来場者を迎えます。

桜文様に光る提灯を片手に、「醍醐の花見」を思わせる春の調べが、静かに耳に届いてきます。

国宝「金堂」桜絵巻

国宝「金堂」を舞台に、伝統文様や、醍醐寺の歴史を感じさせるプロジェクションマッピングショーが繰り広げられます。

満開の桜のライトアップとともに、ここでしか味わえない特別な体験をお届けします。

国宝「五重塔」夜桜茶席

国宝「五重塔」の前では、立礼による茶道パフォーマンスとネイキッドによるアートテクノロジーを融合させた、特別な呈茶席を設けます。

桜に囲まれた空間の中で、所作や光の演出を間近に感じながら、お茶とお菓子をゆったりと味わうことができます。（※事前予約不要。会場内でのご利用には、別途料金がかかります。）

煌めき桜吹雪

弁天池には、ライトアップされた弁天堂や桜が静かに映り込みます。

水面に揺れる光と景色を眺めながら、移ろう季節の美しさに心を委ねるひとときをお過ごしください。

『NAKED meets 世界遺産 醍醐寺―醍醐花見―』 開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/8210/table/1138_1_144fcc2770e800d03952dffbb124e048.jpg?v=202602100451 ]

イベント公式サイト：https://event.naked.works/daigoji/spring/jp(https://event.naked.works/daigoji/spring/jp)

NAKED, INC.（ネイキッド）について

1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI（人工知能）が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』など。

