神戸港に４隻のクルーズ客船が同時入港『客船フェスタ2026』開催
クルーズ客船や港に親しみ、魅力を感じていただく「客船フェスタ2026」を、神戸港に４隻のクルーズ客船が入港する機会に開催します。
船長によるステージプログラムや、旅の専門家が伝える最新のクルーズ情報のほか、港や船に関する展示、ワークショップなど、世代を問わずに楽しんでいただける内容になります。
当日はイベントの開始に先立ち、４隻の船長が参加する記念セレモニーも行います。
１ 開催概要
日時：３月14日（土曜）11時～16時
メイン会場：神戸ポートターミナルホール（神戸市中央区新港町４-５）
ポートライナー「ポートターミナル駅」下車すぐ
２ 内 容
（１）ステージイベント（要整理券、入替制）
１.飛鳥クルーズの第８代船長中村大輔さんに聞く『飛鳥三姉妹と海のひみつ』
２.航空・旅行アナリスト鳥海高太朗さんが語る『はじめてのフライ＆クルーズ～神戸港・神戸空港か
ら旅立つ船たび～』
３.イラストレーターPUNIPcruises中村辰美さんの『とってもかんたん！船の絵の描き方教室』ほか
各プログラムの詳細、整理券情報は下記URLをご確認ください。
https://kobe-cruise-festa2026.jp/stage_timetable
（２）出展イベント
１.クルーズの魅力PRとクルーズ商品のご紹介
国内外のクルーズ客船のご紹介やクルーズ旅のご提案 ほか
２.海と港のPR
船長服を着た記念撮影コーナー、海や港にまつわる情報の展示 ほか
３.体験イベント、ワークショップ
お子様もご参加いただけるオリジナルバッグづくり ほか
４.キッチンカー
ユーハイムAI職人「THEO（テオ）」くんによる焼きたてバウムクーヘンの販売
（３）客船フェスタ2026ミッションラリー
クイズやミッションのクリアに応じて限定グッズをプレゼントします。
イベントの詳細は、イベントホームページをご覧ください。
https://kobe-cruise-festa2026.jp
３ 無料周遊バス
神戸ポートターミナル、新港町、中突堤旅客ターミナルに停車する無料周遊バスを運行します。
時刻表等の詳細は下記URLをご確認ください。
https://kobe-cruise-festa2026.jp/bus_timetable
４ 関連イベント
（１）クルーズ客船４隻同時入港記念セレモニー
４隻の船長によるスピーチや、鏡開きを行います。
会場：神戸ポートターミナル ホール
日時：３月14日（土曜）10時15分開場、10時30分開始
（２）神戸港クルーズ客船ウォッチングクルーズ（１月９日記者資料提供）
日時：３月14日（土曜）15時～16時（申込〆切：２月15日）
定員：200名（参加費無料、要参加申し込み、申し込み多数の場合は抽選）
詳細は下記申込専用WEBサイトをご確認ください。
https://dx-mice.jp/EZEntry/cruiseship-watchingcruise/Entry
（３）神戸海洋博物館 企画展 主催：神戸海洋博物館
「船旅への誘い―神戸港に刻まれた『飛鳥クルーズ』の軌跡―」
会場：神戸海洋博物館 兵庫県神戸市中央区波止場町２-２ メリケンパーク内
会期：2026年３月３日（火）～５月10日（日）※月曜休館（祝日の場合は翌平日休館）
詳細は公式WEBサイトをご確認ください：https://kobe-maritime-museum.com/
５ 入港するクルーズ客船
ポートターミナル東側
「アマデア」（初就航から2006年２月まで初代「飛鳥」として運航）、「アザマラ・パシュート」
ポートターミナル西側 「飛鳥II」
中突堤旅客ターミナル 「飛鳥III」
入出港予定は、神戸市ホームページに掲載しております。
https://www.city.kobe.lg.jp/a14075/kanko/leisure/harbor/passenger/schedule/index2020.html
６ 問い合わせ
【客船フェスタ2026運営事務局】（株式会社プロアクティブ内）
TEL：078-945-8800（平日９時30分～18時）FAX：078-332-2506
メール：cruise-festa2026@pacmice.jp
※混雑時には入場を制限する場合があります。
※保安区域のため、送迎デッキには立ち入りのできない場所があります。
※時間や内容は変更になることがあります。
※当日の天候等によって、イベントの一部または全てを中止する場合があります。
※クルーズ客船には乗船できません。