「洋上風力分野のリカレント教育に係るワークショップ」を開催

九州大学洋上風力研究教育センター（RECOW）、長崎海洋アカデミー (NOA) ※1の共同主催で「洋上風力分野のリカレント教育に係るワークショップ」を開催いたします。

国内において洋上風力発電案件の形成が進む中、調査・設計、製造、組立・設置、運用・メンテナンス、撤去等の全ての分野で人材は大きく不足しており、優秀な洋上風力産業人材を育成する基盤の早急な整備が望まれています。

本ワークショップでは、我が国の洋上風力分野におけるリカレント教育の取組の先進事例の紹介と産業界・個人・教育機関の成長を好循環させるリカレント教育エコシステムの形成について議論します。

【開催概要】洋上風力分野のリカレント教育に係るワークショップ

日 時：2026年2月20日（金）14:00-17:20（受付開始13:30）

場 所：日本橋ライフサイエンスビルディング201会議室

東京都中央区日本橋本町2-3-11 https://maps.app.goo.gl/DwdKmnx7YnmP6Tz37

対 象 者：洋上風力産業に関心のある企業、大学、自治体、支援機関等

開催方法：対面（定員100 名/先着順）、オンライン併用

参 加 費：無料（要事前申込）

申込締切：2026年2月13日（金）

参加申込：申込フォーム↓より参加者ごとに申し込みください。

https://forms.office.com/r/05Dp9wDLnR

【プログラム】

・主催者挨拶 14:00-14:10

国立大学法人九州大学 研究担当理事・副学長（RECOWセンター長） 谷本 潤

NPO法人長崎海洋産業クラスター形成推進協議会 副理事長 松尾 博志

・基調講演 14:10-14:35

「リカレント教育・リスキリングによる新時代の産学協働体制構築に向けて」

ボストンコンサルティンググループ合同会社（BCG）プリンシパル 山地 響子 氏

・取組紹介 14:35-15:45 （休憩 15:45-16:00）

RECOW 副センター長 古川 勝彦 教授

NOA所長 中野 俊也 氏

HOA※2 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター長 宮下 和士 教授

IACOW-R※3 副代表・長崎大学工学研究科長/工学部長 坂口 大作 教授

・パネルディスカッション 16:00-17:20

「洋上風力分野における産業界・個人・教育機関の成長を好循環させるリカレント教育エコシステムの形成について」

モデレーター：JAMOTE認証サービス株式会社 代表取締役社長 八木 信幸 氏

パネリスト：BCG プリンシパル 山地 響子 氏、JWPA※4 人材育成推進部会長 齊藤 智久 氏（(株)ユーラステクニカルサービス代表取締役社長)、NOA 所長 中野 俊也 氏、RECOW 副センター長 古川 勝彦 教授

[※1] NOAの事業主体はNPO法人長崎海洋産業クラスター形成推進協議会

共同主催：国立大学法人九州大学洋上風力研究教育センター（RECOW）、長崎海洋アカデミー (NOA)

協 力：洋上風力産学官連携コンソーシアム、 [※4]一般社団法人日本風力発電協会（JWPA)、

[※3]長崎大学産学連携洋上風力人材育成リカレント教育エコシステム構築事業（IACOW-R）、

[※2]北海道洋上風力アカデミー（HOA）