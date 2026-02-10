【イベント出展レポート】「東京インターナショナルギフト・ショー 春2026」にエムリリーマットレスが出展。

株式会社新陽トレーディング

寝具ブランドのMLILY（以下「エムリリー」）は2026年2月4日（水）5日（木）6日（金）の3日間に東京ビッグサイトで開催された第101回 東京インターナショナルギフト・ショー 春2026（以下「ギフトショー」）に出展いたしました。

◼︎イベントのハイライト

エムリリーのブースでは、現在展開中の優反発マットレスを設置。今回ギフトショーにお越しいただいた来場者の方々に実際に触ってもらいながらエムリリシリーズの寝具の感触を体験していただきました。寝具はしっかりと感触を確かめる機会が少ないため、スタッフの解説にも力が入ります。

実際お試しいただいた優反発マットレスやエコヘルスピローに、どの方からも好評の声を頂戴いたしました。

◼︎優反発シリーズとは

低反発と高反発の特徴を併せ持つ「スマートフォーム（優反発）」が、独自の優しい弾力性であらゆる体型の方を理想的な寝姿勢へとサポート。また、寝返りも楽にできて、肩や腰への負担を和らげます。

現在、厚み3cmと5cmのトッパータイプ、厚み8cmの三つ折りタイプ、厚み11cmのマットレスタイプを展開中です。

◼︎エコヘルスピローとは

エムリリー独自の素材「エコヘルス」を使用した枕です。エコヘルスフォームはかねてよりマットレスシリーズとして販売中であり、エムリリー優反発シリーズに並ぶ人気のマットレスとなっています。そのエコヘルスシリーズでも使用されているエコヘルスフォームを枕の素材に採用。異なる柔らかさのエコヘルスフォームを2層に重ね、頭から首、肩にかけてをきめ細やかにサポートします。

クラウドファンディングサイト「makuake」にて先行予約販売中のエコヘルスピローは、開始わずか5分で目標金額を達成しました。

◼︎MLILY(エムリリー)とは

世界累計販売枚数5,000万枚を突破した、110カ国で愛用されているマットレスブランド。

イギリスの名門サッカークラブであるマンチェスター・ユナイテッドのスポンサーであるエムリリーは、アメリカやヨーロッパ、アジアを中心に様々な国の大手百貨店、家具メーカー、小売店などで販売されております。国内でもJリーガーやプロ野球選手など、様々なアスリートに愛用されております。

エムリリーは公式ショップ他、各ECモールで販売中です。

公式ショップ

https://shop.shinyou.tokyo/

amazon

https://www.amazon.co.jp/stores/page/6A864F4E-9168-4990-814F-C8AAD5878EC1

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/elmin-store/c/0000000680/

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/elminstore/eaa0525a58a.html

会社概要

会社名：株式会社新陽トレーディング

設立：2005年

本社：東京都中央区日本橋小舟町13-10

事業内容：寝具・雑貨・機能性アパレル等の企画販売

URL：https://www.shinyou.tokyo/