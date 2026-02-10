埼玉県産・流通量わずか1％の“幻のいちご”「あまりん」を独占。都内発着、ハウス1棟貸切のラグジュアリーなプライベートツアーが期間限定で登場

小室ファーム

　東上ハイヤー株式会社（埼玉県川越市）は、小室ファーム（埼玉県吉見町）と連携した埼玉県が誇る最高級いちご「あまりん」の魅力を余すことなく堪能できる、1日1組限定の「プレミアムあまりん体験ツアー」を、2026年2月9日（月）より期間限定で販売開始いたします。



ハウス1棟貸切体験イメージ

　埼玉県産いちごの頂点、流通量1％の「あまりん」とは 「あまりん」は、埼玉県が育成したオリジナル品種であり、県内の限られた認定農家しか栽培できない希少性の極めて高いいちごです。一般的な品種を大きく上回る驚異的な糖度と、濃厚なコク、そして美しい真紅の果肉から“幻のいちご”と称されています。



　本ツアーでは、都内主要箇所からのプライベート送迎により、この「あまりん」の聖地を贅沢に巡ります。



タクシー送迎イメージ

■ 本ツアーの3つのプレミアムポイント



・ハウス1棟をまるごと貸切


　一面のあまりん畑を独占する「特別席」 小室ファームの広大なハウスを4名様までの完全貸切でご用意。ハウス内に設置された特別席で、朝もぎたての「あまりん」を30～40分程度好きなだけお召し上がりいただけます。備え付けのソーダ・スパークリングワインで「オリジナルあまりんドリンク」を作るなど、農園ならではの楽しみ方を伝授。重い荷物を預けられるロッカーも完備し、手ぶらで贅沢なひとときを過ごせます。



・「シリアルナンバー入り」カードを添えた、自分だけの贈答用パッキング体験


　最高級の「あまりん」を自らの手で贈答用箱に詰めるパッキング体験を実施。仕上げに、本物の証である「シリアルナンバー入りプレミアムカード」を封入し、世界に一つだけのギフトとしてお持ち帰りいただけます。



・人気カフェ「Happy Time」の特別リザーブ席


　ランチは、地産食材にこだわる大人気カフェ「Happy Time」へ。いちごと同じ土壌で育った地産野菜のポトフや、特製デザートをゆったりと堪能できる、まさに“ハッピータイム”をお届けします。




いちご収穫体験イメージ


【ツアー行程概要】


販売期間：2026年2月9日（月）～4月末頃（予定）


価格：1組 150,000円（税別）※最大4名様まで


集合・解散：都内ラグジュアリーホテルまたは主要駅（往復ジャンボタクシー送迎）



＜タイムスケジュール＞


08:00　都内出発


09:30　「道の駅いちごの里よしみ」見学（埼玉県内屈指の直売所の賑わいを体感）


10:00　小室ファームにて「あまりん」狩り体験レクチャー＆ハウス貸切食べ放題


10:45　贈答用パッキング体験（シリアルナンバー入りカード進呈）


11:30　「Happy Time」にて特別ランチ＆デザートタイム


12:30　現地出発


14:00　都内解散




贈答用パッキング体験イメージ


■ お申込み・お問い合わせ


〇商品販売ページ（KKday）


https://www.kkday.com/ja/product/573521　



〇ツアー手配に関する問い合わせ　


東上ハイヤー株式会社


URL：https://www.tojohire.co.jp/


電話番号：049-242-9334