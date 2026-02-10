大阪・関西万博の感動を淡路島でもう一度　期間限定『PASONA NATUREVERSE SHOP』2月11日にオープン

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長CEO 若本博隆）は、2025年 日本国際博覧会（大阪・関西万博）において、「いのち、ありがとう」をコンセプトに、パビリオン「PASONA NATUREVERSE」を出展。人と自然、テクノロジーが共生し、人々が思いやりの心でつながることで、“一人ひとりの、社会の、地球のWell-being”が実現した、真に豊かな世界「NATUREVERSE」を表現し、会期中 延べ215万人以上のお客様にご来場いただきました。

そしてこの度、「PASONA NATUREVERSE」にて好評を博した公式グッズやフードを販売するオフィシャルストア「PASONA NATUREVERSE SHOP」を、2月11日（水・祝）より兵庫県淡路島にて、期間限定でオープンいたします。

＠Tezuka Productions

「PASONA NATUREVERSE SHOP」では、パビリオン内で販売をしていたお菓子やお茶などの食品、アクリルスタンドや手ぬぐいといった雑貨類、Tシャツや帽子などの衣類に加え、焼き物などの工芸品約100品を販売いたします。さらに、鉄腕アトムの生みの親である手塚治虫氏ゆかりの手塚治虫書店グッズも用意し、万博パビリオンでの思い出を多面的に振り返っていただけるラインアップを取り揃えています。

また、「PASONA NATUREVERSE」内で特別展示をしていた直径約40cmの「アンモナイト」をはじめ、アテンダントが着用していた「パビリオンユニフォーム」の展示および試着体験、パビリオンスタンプの設置など、“アフター万博”としてパビリオンの世界観も再体験いただける多彩なイベントを企画。さらに、大阪・関西万博会場で人気を博した、植物由来素材にこだわったヴィーガンジェラートの提供も3月より予定しています。

尚、3月31日（火）までの期間限定で「オープンキャンペーン」を実施。淡路島住民向けの会員制度「icanca（イカンカ）会員」になられている方で、2,000円以上お買い上げの方はお会計時に会員証をご提示いただくと500円引きとなります。

また、阪急百貨店 神戸阪急にて2月15日（日）より開催される、98歳の現役ファッションデザイナー 藤本ハルミ氏が手掛けた「PASONA NATUREVERSE」VIPアテンダントオートクチュールドレスの展示会にお越しいただいた方には、本ショップで使える500円OFFクーポンを配布いたします。

パソナグループは、本施設を通して、「PASONA NATUREVERSE」の世界観と感動を淡路島に継承し、多くの方に兵庫県淡路島を訪れていただく機会の創出と、地域観光産業の発展に寄与してまいります。

■『PASONANATUREVERSE SHOP』概要

開始：

2026年2月11日（水・祝）

内容：

「PASONA NATUREVERSE」にて好評を博した公式グッズやフードを販売するオフィシャルストアを期間限定でオープン

【商品一例】※全て税込

・アクリルスタンド アトム PASONA×ATOM & B・J／1,100円

・アイマスク ブラック・ジャック PASONA×ATOM & B・J／1,980円

・ポン茶 抹茶 ブラック・ジャック PASONA×ATOM & B・J／2,052円

・半袖Tシャツ アトム ハート (白／黒) PASONA×ATOM & B・J／5,500円

・有田焼 アトム PASONA×ATOM & B・J／7,700円

▲半袖Tシャツ アトム ハート (白／黒) PASONA×ATOM & B・J▲有田焼 アトム PASONA×ATOM & B・J

■オープンキャンペーン 概要

１.淡路島住民向けの会員制度「icanca会員」割引／2月11日（水・祝）～3月31日（火）

2,000円以上お買い上げの会員の方は、会員証をご提示いただくと500円引きとなります。

２.500円クーポン券配布／2月15日（日）～3月3日（火）

阪急百貨店 神戸阪急にて2月15日（日）より開催される、98歳の現役ファッションデザイナー 藤本ハルミ氏が手掛けた「PASONA NATUREVERSE」VIPアテンダントオートクチュールドレス展示会にお越しいただいた方には、本ショップで3月31日（火）まで使える500円OFFクーポンを配布いたします。

場所：

兵庫県淡路市野島轟木字清水95－2（Ladybird Road内）

営業時間：

11:00～18:00

定休日：

水曜日（祝日は営業）

URL：

https://www.awaji-chefgarden.com/pasona-natureverse-shop

備考：

・本ショップは当面1年間を目安に期間限定で展開予定ですが、反響等により実施期間が前後する場合があります。終了時期は決まり次第、公式Webサイト等でお知らせします。

・上記内容は現時点のものであり、変更となる場合があります

お問合せ：

株式会社パソナグループ NATUREVERSE総本部

E-mail info@expo.pasonagroup.co.jp