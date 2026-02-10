【界 長門】静かな朝の桜を“独り占め”。川床で楽しむ野点と夜桜アペロで春を愛でる「春らんまん滞在」販売開始

星野リゾート夜桜アペロの様子

山口県北部の山間、長門湯本温泉に佇む温泉旅館「界 長門」は、2026年3月25日から4月6日の期間限定で、「春らんまん滞在」を販売します。春になると、界 長門の前を流れる音信川（おとずれがわ）沿いの桜並木が咲き誇り、温泉街を華やかに彩ります。本プランでは、多くの人々を魅了してきたこの桜を心ゆくまで堪能できるよう、滞在中いつでも花見を楽しめるよう工夫しました。夕食前には、川床テラスの特等席で川のせせらぎと桜を愛でる特別なひとときをご用意。さらに今年は、静かな朝の桜を独り占めできる「さくら野点」が新たに加わります。温泉旅館での滞在が、春爛漫の花見気分を盛り上げるプランです。

背景

長門湯本温泉街では、音信川を挟むように桜並木が続き、3月末から4月上旬にかけて、多くの観光客を魅了しています。これまで「夜桜川床花見」や「川床お花見野点」など、桜をテーマにした様々なおもてなしを開発してきた界 長門では、昨年から温泉街の桜を心ゆくまで楽しめる滞在プランを販売しています。2年目となる今年は、朝の静かな温泉街の桜を愛でる「さくら野点」を新たに加え、より深く桜を堪能できる特別なプランを用意しました。

特徴１ 川床テラスの特等席で楽しむ「夜桜アペロ」

ふぐを使用したおつまみ3種と地酒

川床テラスを貸し切った特等席で、桜を眺めながら夕食前のひとときをゆったり楽しむことができ

る「夜桜アペロ」を用意します。アペロを彩る肴には、山口県名産のふぐを使い、春をイメージした3種類のメニューを仕立てました。「ふぐの生ハム」、「ふぐの香煎揚げ」、「ふぐを練り込んだ雲丹とクリームチーズの桜餅」を、萩焼の器に盛り付けて提供します。また、花見酒として、ふぐの淡白な味わいと相性のよい、山口県美祢市（みねし）の酒造の日本酒を選定しました。

特徴２ 夜桜を眺めながら、春の食材に舌鼓を打つ

桜を望む食事処

食事処では、桜を眺めながら食事を楽しめる、窓側の半個室のお席を用意します。桜柄の敷き紙、桜型の箸置きや桃色のテーブルナフキンで設えた席で、夜はライトアップされた音信川沿いの桜を見ながら食事を楽しめます。夕食は、桜をかたどった百合根や桜の塩漬けなどを使用した春の会席を提供します。メインの台の物は、山口県の郷土料理「瓦焼き」から着想を得た界 長門の名物料理「鶏とふぐの瓦焼き」。柑橘の果汁を仕上げに使用し、爽やかな香りに包まれた旬の食材を楽しむことができます。

特徴３ いつでも花見が楽しめる桜部屋と大浴場

客室大浴場

客室は桃色のクッションとベッドランナーなど、花見の気分を盛り上げてくれる特別な設えで準備します。窓の襖を開けると、音信川沿いの桜が目の前に広がり、プライベートな空間で桜を独り占めすることができます。さらに期間中は、大浴場の露天風呂を桜で彩ります。桜を愛でながら温泉に入浴するという贅沢なひとときを提供します。

特徴4 静かな朝時間に桜を愛でる「さくら野点」 NEW

さくら野点の様子深川萩の器を楽しむ野点セット

静かな朝の桜を眺めながら特別なひとときを過ごせるよう、界 長門の目の前にある「あけぼの橋」に特等席をご用意しました。そこで体験できるのは、格式高い「深川萩（ふかがわはぎ）」の器で楽しむ野点体験です。深川萩は江戸時代から多くの茶人に愛されてきた萩焼の中でも、特に格式が高いとされます。抹茶のおともには、桜の時期限定のさくら餡の入ったどら焼きを提供します。ご自身で点てた抹茶とともに、目の前に広がる桜を愛でる贅沢な時間を過ごすことができる体験です。

滞在スケジュール例

＜1日目＞

15:00 チェックイン

16:00 温泉いろは

18:30 夜桜アペロ

19:30 夕食 「瓦焼き会席」

21:00 入浴 大浴場の露天風呂で花見風呂を楽しむ

＜2日目＞

8:00 朝食

9:00 温泉街でさくら野点体験を楽しむ

10:00 ご当地楽「大人の墨あそび」

11:00 チェックアウト

「春らんまん滞在」プラン概要

期間：2026年3月25日～4月6日

料金：40,000円～（2名1室利用時 1名あたり税・サービス料込）

含まれるもの：宿泊、夕食、朝食、夜桜アペロ、さくら野点

定員：1日2組4名まで

時間：夜桜アペロ（18:30~19:30）

予約：公式ホームページにて5日前までに予約

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kainagato/

備考：状況により内容が一部変更になる場合があります。

界とは

「界」は星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランドです。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統を生かしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを追求しています。また、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」が特徴です。2026年には「界 草津」（群馬県・草津温泉）、「界 宮島」（広島県・宮島口温泉）、「界 蔵王」（山形県・蔵王温泉）の3施設の開業、「界 松本」（長野県・浅間温泉）のリニューアルオープンを予定しています。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/kai/

界 長門(山口県・長門湯本温泉)

江戸時代、歴代の藩主もたびたび湯治に訪れていた長門湯本温泉。本陣として使われた御茶屋屋敷

のイメージと、現代の建築を融合した造りが特徴です。地元の文化をたっぷりとあしらった設えの

中で、美肌の湯と新しい雅を堪能できます。

所在地：〒759-4103 山口県長門市深川湯本2229-1

電話：050-3134-8092(界予約センター)

客室数：40室

料金：1泊32,000円～(2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込、食事付)

アクセス：JR新山口駅から車で約60分、宇部空港から車で約70分

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kainagato/