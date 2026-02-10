海老と野菜の旨味を感じる濃厚な「オマール海老味わうクリームコロッケ」発売！手軽にごちそうを味わえるクリームコロッケが2月17日（火）より新登場

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、人気の揚げ物惣菜から新商品として、オマール海老と野菜の旨味がつまった「オマール海老味わうクリームコロッケ」を2月17日（火）よりセブン‐イレブン店舗にて順次発売します。海老と野菜を丁寧に煮込んだコク深い「アメリケーヌソース」、宮城県蔵王産の新鮮な牛乳を贅沢に使った濃厚なクリームを合わせ、満足感のある一品に仕上げました。

セブン‐イレブンはライフスタイルの変化に寄り添い、惣菜系揚げ物のラインアップを充実させています。忙しい日常の中でも、手軽に本格的なおかずを食卓に取り入れられる嬉しさと、店舗を訪れるたびに新しいおかずに出会えるワクワク感をお届けします。

海老と野菜の旨味がつまった濃厚なクリームコロッケ

■オマール海老味わうクリームコロッケ

価格：167円（税込180.36円）

発売日：2月17日（火）～順次

販売エリア：全国

コクと香りを引き立てるアメリケーヌソース

コロッケに使用しているアメリケーヌソースは、海老の殻をじっくり煮出し、野菜とともに旨味を丁寧に引き出しています。海老のコクと野菜の甘みが重なり合い、深みのある味わいに仕上がっています。

蔵王産の新鮮な牛乳を使ったクリーム

宮城県蔵王産の鮮度の良い牛乳をたっぷり使用し、乳脂肪分4.4％の濃厚なクリームに仕上げました。やさしいミルクの風味となめらかな口どけが特長で、海老の旨味を引き立てながら、全体の味わいに濃厚なクリームのコクを加えています。素材同士のバランスにこだわった、最後まで飽きのこない味わいです。

担当者コメント

ライフスタイルの変化により、家庭での揚げ物調理を控える方が増えています。そうした中で、セブン‐イレブンが強みとする惣菜系商品の魅力を活かし、お客様のニーズに応える専門店品質の商品をお届けしたいと考えています。惣菜系揚げ物をさらに進化させ、毎日の食卓を支える存在となることを目指し、今後も商品開発に取り組んでまいります。ご自宅で手軽に、本格的な味わいをお楽しみください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。