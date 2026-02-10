遊びながらお小遣い稼ぎができるLINEミニアプリ 「ソリティア ポイ活ボックス byGMO」を提供開始

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社（代表取締役社長：森 輝幸 以下、GMOメディア）と、株式会社Synk（代表取締役CEO：相良俊哉 以下、Synk）は、2026年2月9日（月）より、LINEヤフー株式会社が提供する「LINE」プラットフォームにおいて、ゲームで遊びながらポイントが貯まるLINEミニアプリ「ソリティア ポイ活ボックス byGMO」の提供を開始しました。



本サービスは、GMOメディアが「かんたんゲームボックス byGMO」等の運営で培ってきた「カジュアルゲーム」と「ポイ活」を掛け合わせた収益化ノウハウと、HTML5ゲームの企画・開発に強みを持つSynkの高いゲーム開発技術力を活かし、両社が共同開発したサービスです。アプリのダウンロードは不要で、スキマ時間に手軽に楽しめる新たなポイ活体験を提供します。

【「ソリティア ポイ活ボックス byGMO」について】

LINEミニアプリ「ソリティア ポイ活ボックス byGMO」は、世界中で親しまれているトランプゲーム「ソリティア（クロンダイク）」をプレイすることで、ポイント（ダイヤ）を貯めることができるサービスです。

■概要

・遊び方：「LINE」アプリ内から手軽に起動でき、別途アプリのダウンロードは不要です。

・ポイ活機能： ゲームのクリアや、デイリーミッションの達成、動画広告の視聴など、様々なアクションを通じてアプリ内ポイント「ダイヤ」を獲得できます。

・ポイント交換： 貯まった「ダイヤ」は、「えらべるPay」を通じて、各種ポイントなど、様々なキャッシュレス決済サービスやギフトカードに交換可能です。

【提供開始の背景】

近年、物価上昇や節約志向の高まりを背景に、日常生活の中で効率的にポイントを貯める「ポイ活」は、幅広い世代に浸透しています。あわせて、スマートフォンで楽しめるカジュアルゲームへの需要も高く、通勤・通学などのスキマ時間に“手軽に楽しめる”コンテンツへのニーズが高まっています。

GMOメディアでは、これまでカジュアルゲームプラットフォーム「かんたんゲームボックス byGMO」や、ポイ活ゲームプラットフォーム「プレイボックス byGMO」などを通じて、ゲームプレイとポイント獲得を組み合わせたサービスを提供し、多くのユーザーにご利用いただいております。

この度、これらの事業で培った知見を活かし、月間利用者数9,800万人（2025年3月末時点）※を超えるコミュニケーションアプリ「LINE」上で、アプリのダウンロード不要で手軽に遊べるLINEミニアプリ形式のポイ活ゲーム「ソリティア ポイ活ボックス byGMO」をリリースしました。

※LINEヤフー媒体資料：https://www.lycbiz.com/sites/default/files/media/jp/download/LY_Corporation_MediaGuide.pdf

【今後の展開：カジュアルゲームのポイ活アプリ化を推進】

GMOメディアとSynkは、本サービスのリリースにあたり、HTML5形式のカジュアルゲームを高品質かつスピーディーに「ポイ活LINEミニアプリ」として展開するための開発・運営支援体制を構築しました。

今後は、この開発体制とノウハウを活用し、「ポイ活ボックス」シリーズとして、パズルゲームやテーブルゲームなど多彩なジャンルの「ポイ活LINEミニアプリ」を順次リリースしていく予定です。これにより、ユーザーの皆様に「遊びながらお得にポイントが貯まる」楽しい体験をより一層拡大してまいります。

■関連サービス

ポイ活ゲームプラットフォーム「プレイボックス byGMO」（URL：https://www.playbox.jp/(https://www.playbox.jp/)）

「プレイボックス byGMO」は、日常のあらゆるシーンで気軽にゲームを楽しみながら、同時にポイントも貯められるポイ活ゲームプラットフォームです。シンプルな操作で遊べるカジュアルゲームから、じっくりやり込める本格的なゲームまで、多彩なジャンルを取り揃えています。

また、「プレイボックス byGMO」は企業のポイントサイト向けコンテンツとしての組み込みも可能で、既存のポイントサービスに手軽に付加価値を加えることができます。ポイントサイトの魅力を高めるコンテンツとしてご利用いただけます。

カジュアルゲームプラットフォーム「かんたんゲームボックス byGMO」

（URL：https://kantan.game/easygame(https://kantan.game/easygame)）

「かんたんゲームボックス byGMO」は、2016年7月にGMOメディアがサービスを開始したゲームプラットフォームです。PCやスマートフォンでプレイできるカジュアルなHTML5ゲームを無料で提供しており、パズルやクイズ、脳トレをはじめ、様々なカテゴリのゲームコンテンツを400タイトル以上取り揃えています。また、カジュアルゲームという「どこでも手軽に無料で遊べるコンテンツ」という特性から、カスタマーリレーションの構築としても活用することができ、ポイントサイトなどに対してもコンテンツの提供をしています。

【GMOメディアについて】（URL：https://www.gmo.media/(https://www.gmo.media/)）

GMOメディアは、創業以来インターネット上で自社開発・自社運営のサービス群であるメディア事業を中心に展開しています。現在はプログラミング教育ポータル「コエテコ byGMO」と美容医療の情報に特化した「キレイパス byGMO」の2事業を投資育成し、それぞれプログラミング教室や自由診療クリニックのDXを支援するサービスも展開しています。

さらに、ソリューション事業としてメディア運営で培ったノウハウを基にポイントサイトの構築・運営を支援する「GMOリピータス」や成果報酬型の広告配信を行うアフィリエイトサービスプロバイダ「アフィタウン byGMO」、訴求力のあるギフトキャンペーンを簡単に実施できるギフトキャンペーンツール「ギフコ byGMO」など提携パートナーの収益化のサポートも行っています。

【株式会社Synkについて】

Synkは、Web・ネイティブアプリケーションの企画・開発・運営事業を展開しております。広告収益モデルを主体としたカジュアルゲーム事業では、「かんたんゲームボックス byGMO」（運営：GMOメディア）をはじめとする国内大手プラットフォーム向けに自社開発タイトルを多数パブリッシュし、スマートフォンのスキマ時間で気軽に遊べるゲーム体験を提供しております。さらに、Facebookインスタントゲームなど海外プラットフォーム向けタイトルの提供にも注力し、国内外のユーザーに向けてカジュアルゲームビジネスを拡大するとともに、ゲームライセンスの提供を通じてパートナー企業のデジタルプロモーションやエンゲージメント向上を支援しております。

加えて、これまでに培ってきたコンテンツ開発・運営ノウハウを活かし、受託開発事業も手がけております。楽しさと分かりやすさを両立したユーザー体験設計を強みとし、デジタルコンテンツの企画から運営まで、一貫したソリューションを提供しております。

【本件に関するお問い合わせ先】

●GMOメディア株式会社

メディアソリューション本部 コンテンツ2部

TEL：03-5456-2626

E-mail：info@gmo.media

【GMOメディア株式会社】（URL：https://www.gmo.media/(https://www.gmo.media/)）

会社名 GMOメディア株式会社 （東証グロース市場 証券コード：6180）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 森 輝幸

事業内容 ■メディア事業

■ソリューション事業

資本金 7億6,197万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

※記載されている会社名・製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

