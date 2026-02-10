john／TOOBOE初のファンブック『春の嵐 -johnの世界-』が2026年4月11日（土）発売決定！ 自身初制作の漫画も特別収録！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）は、2026年4月11日（土）に音楽クリエイター・john初の書籍『春の嵐 -johnの世界-』を刊行します。

音楽、映像、イラスト──。表現のフィールドを横断しながら活動を続けてきたjohn（ジョン）の創作をたどるファンブック。

ファンクラブで綴ってきた連載エッセイをはじめ、これまでに手掛けたイラストなどを収録しました。

これまでの創作に加え、30ページ以上にも及ぶ漫画という新たな表現にも挑戦しています。

著者プロフィール

john（ジョン）

作詞／作曲／編曲、イラスト、動画まですべて自身で手掛けるマルチクリエイター。

2019年にボーカロイドクリエイターとしてデビューし、

2020年からは自身が歌唱するソロプロジェクト、TOOBOEとしての活動をスタートさせ、両名義を並行させながら活動している。

YouTube：https://www.youtube.com/@TOOBOE_john

書誌情報

『春の嵐 -johnの世界-』

著者：john

発売日：2026年4月11日（土）

定価：1,980円（本体1,800円+税）

判型：A5判

ページ数：144ページ

ISBN：978-4-04-607904-6

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322508001191/)