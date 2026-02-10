歩いて貯まるポイ活アプリ「Pitme（ピットミー）」をリリース

株式会社セレス

株式会社セレス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：都木 聡、証券コード：3696、以下セレス）は、新たに歩いて貯まるポイ活アプリ「Pitme（ピットミー）」を２月16日※１よりリリースすることをお知らせいたします。

セレスは、インターネットメディアの企画・開発・運営することを主業とし、国内最大級のポイントサイト「モッピー」を運営しております。また、美容や健康商品の開発・販売を行う子会社の株式会社バッカスでは、浮指やかかと体重に着目した特許技術※２採用のスタイルサポートインソール「Pitsole」が販売開始からわずか３年で累計販売個数200万足を突破するなど健康意識の高い女性を中心にご支持いただいております。

厚生労働省が推進する「健康日本21（第三次）」では、健康維持のために１日8,000歩以上を歩くことが推奨されています。一方、同省が発表した2024年「国民健康・栄養調査結果」※３によると、20～64歳の平均歩数は、男性で8,564歩、女性で7,287歩となっています。これは、前年のデータ（男性7,506歩、女性6,494歩）に比べ増加傾向にあるものの、依然として多くの人が推奨される基準値を達成できていない状況です。

このような背景を受けて、これまでポイント事業を主業としてきたセレスは、足元から健康を支えてきた「Pitsole」シリーズより、健康維持を目指すすべての人々に新たな選択肢を提供するべく、歩くだけでポイントが貯まるアプリ「Pitme」をリリースする運びとなりました。「Pitme」は、歩数に応じて画面上の犬のキャラクターが表情を変えるユニークな仕掛けを搭載しており、楽しみながらポイントを獲得できる仕様となっています。この仕組みにより、歩くことへのモチベーションを自然に維持できるよう設計されています。さらに、貯めたポイントは手数料無料で約60種類の商品やサービスと交換可能で、交換の利便性にもこだわりました。

今後もセレスは、インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現するべく、グループ間でのシナジーを追及しながら、サービス開発に取り組んでまいります。

※１：アプリの審査状況によりサービスのスタートが前後する可能性がございます。

※２：特許第5498631号CCLP理論、特許第6799881号アシトレ理論

※３：厚生労働省「令和６年国民健康・栄養調査結果の概要（2025年12月２日発表）」

＜アプリ概要＞

サービス名 ：Pitme（ピットミー）

リリース日 ：2026年２月16日（月）予定※１

サービスサイト：https://pitme.jp/release/

サービス内容 ：歩いてポイントが貯まるアプリ

対応機種 ：iOS／Android

＜アプリ特長＞

特長１：歩いてポイントが簡単に貯まる

歩数に応じてポイントを獲得できる仕組みを採用。さらに、広告や動画の視聴で追加ポイントを効率的に貯めることが可能です。

ポイント獲得の流れ

特長２：貯めたポイントは様々なサービス・商品と交換可能

貯めたポイントは手数料無料で、約60種類の商品やサービスと交換可能。毎日のウォーキングで報酬を獲得して、いつものお買い物に利用できるようになります。

特長３：楽しみながら歩数を増やす仕掛けを搭載

歩数に応じて画面上の犬のキャラクターが表情を変えるユニークな仕掛けを搭載。毎日のウォーキングを楽しい体験に変え、モチベーションを高めます。

■セレス 会社概要

会社名：株式会社セレス

代表者：代表取締役社長 都木 聡

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階

ＵＲＬ：https://ceres-inc.jp/