【栄光ゼミナール】今春の首都圏中学受験・高校受験を解説！「2026年入試報告会」をオンライン開催

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社栄光（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：下田勝昭）が運営する進学塾「栄光ゼミナール」は、今春の中学受験・高校受験を総括する「2026年入試報告会」を、オンライン形式で開催します。新小学1年生～新中学3年生とその保護者が対象で、お申し込みは無料です。

東京・神奈川・千葉・埼玉の各都県の入試を、栄光ゼミナールの受験指導のプロフェッショナルが分析・解説します。

動画は、2026年3月2日（月）より順次公開予定で、お申し込み後は、5月7日（木）の視聴期間終了日まで、ご家庭でいつでも何度でも、じっくりご覧になれます。受験動向の把握や対策にぜひご活用ください。3月31日（火）までお申し込みを受け付けています。

中学入試・高校入試報告会

詳細を見る :https://www.eikoh.co.jp/chugakujuken/event/p183813/

栄光ゼミナールの中学受験・高校受験指導のプロフェッショナルが、動画で2026年度入試の動向、出題傾向、注目問題などについて、都県別・教科別に詳しく分析・解説します。

東京・神奈川・千葉・埼玉の「私国立中学入試」「公立中高一貫校受検」「高校入試」について、概況や教科別分析など計53本の動画を配信します。

私国立中学入試

都県別の入試概況と、教科別の分析・解説動画を配信します。難関校の概況は男女別となります。

＜種類＞

東京・神奈川・千葉・埼玉・男子難関・女子難関

※男子難関対象校…開成・麻布・武蔵・駒場東邦・海城・早稲田・慶應普通部・慶應中等部・早稲田実業・栄光学園・聖光学院・渋谷学園幕張・渋谷学園渋谷など

※女子難関対象校…桜蔭・女子学院・雙葉・豊島岡女子・慶應中等部・早稲田実業・鷗友学園女子・浦和明の星女子・洗足学園・渋谷学園幕張・渋谷学園渋谷など

＜視聴期間＞

2026年3月2日（月）より順次公開～5月7日（木）

※入試日程・期間が異なるため、動画の公開日が分かれています。

公立中高一貫校受検

都県別の入試概況と、教科別の分析・解説動画を配信します。

＜種類＞

東京・神奈川・千葉・埼玉

※対象校

●東京

小石川・白鷗・両国・桜修館・富士・大泉・南多摩・立川国際・武蔵・三鷹・区立九段

●神奈川

神奈川県立（相模原・平塚）・市立南・市立横浜サイエンスフロンティア・市立川崎

●千葉

千葉県立（千葉・東葛飾）・市立稲毛国際

●埼玉

市立浦和・市立大宮国際・伊奈学園・川口市立

＜視聴期間＞

2026年3月2日（月）より順次公開～5月7日（木）

※入試日程・期間が異なるため、動画の公開日が分かれています。

高校入試

都県別に入試概況と教科別の分析・解説動画を配信します。難関校を対象とした動画もご用意します。

＜種類＞

東京・神奈川・千葉・埼玉・難関校

※難関対象校…お茶の水女子・筑波大附属・東京学芸大附属・開成・渋谷幕張・早実・早大学院・早大本庄・慶応義塾・慶應志木・慶應女子・明大明治・明大中野・明大八王子・明大世田谷・青山学院・立教新座・中央大学・中大附属・中大杉並・中大横浜・法政大学・法政第二・法政国際・市川・国際基督教・城北・昭和秀英・巣鴨・成蹊・桐朋など

＜視聴期間＞

2026年3月19日（木）～5月7日（木）

お申し込み【3月31日（火）締切】 :https://www.eikoh.co.jp/chugakujuken/event/p183813/サイトのお申し込みフォームよりお申し込みくださいお申し込み後、自動返信で視聴URLをお送りします

栄光ゼミナール

首都圏を中心に国内屈指の規模を持つ、中学・高校受験指導を行う少人数グループ指導の進学塾です。

少人数クラスでクラスメイトと切磋琢磨しながら学び、一人ひとりの強みを生かした戦略的な受験を実現する対面指導を行っています。

栄光ゼミナールサイト :https://www.eikoh.co.jp/

